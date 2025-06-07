iPhone免裝App製作漫畫風人像　iMessage、備忘錄甚至社群都能用

想要在 iPhone 上輕鬆打造漫畫風格的人像，其實不需要 AI，也不必安裝任何第三方 App，就算 iPhone 沒有支援 Apple Intelligence，一樣能夠做到！這個技巧運用的是 iPhone 內建的「貼圖」功能，可以快速從照片中擷取人物圖像，並轉換為貼圖，呈現獨特的漫畫風效果。



這些貼圖不僅能用在 iMessage、備忘錄，還可以分享到社群媒體，讓對話與內容更具創意與個性。想要製作簡約線條及手繪感的漫畫風格人像，透過這個方法就可以輕鬆實現，以下就來示範如何使用 iPhone 內建工具，讓照片即刻變漫畫風格，最重要的是無需額外下載工具，就能享受簡單又有趣的影像創作。

iPhone 內建工具，讓照片即刻變漫畫風格：

+ 8

步驟 1：開啟想要製作為漫畫風格的人像照片，長按人像於出現的選單中找到「加入貼圖」。

開啟想要製作為漫畫風格的人像照片，長按人像於出現的選單中找到「加入貼圖」。（T客邦提供）

步驟 2：當人像去背完成，並加入貼圖選單後，點選人像並於出現的選單找到「加入效果」。

當人像去背完成，並加入貼圖選單後，點選人像並於出現的選單找到「加入效果」。（T客邦提供）

步驟 3：接著下方會出現幾個特效效果，這裡選擇「漫畫」，再按下「完成」。

接著下方會出現幾個特效效果，這裡選擇「漫畫」，再按下「完成」。（T客邦提供）

步驟 4：回到照片的瀏覽畫面，再按下方的編輯圖示。

回到照片的瀏覽畫面，再按下方的編輯圖示。（T客邦提供）

步驟 5：進入編輯的頁面後，點選右上方筆的圖示。

進入編輯的頁面後，點選右上方筆的圖示。（T客邦提供）

步驟 6：在出現的編輯工具中， 按下「＋」，並於展開的選單中找到「加入貼圖」。

在出現的編輯工具中， 按下「＋」，並於展開的選單中找到「加入貼圖」。（T客邦提供）

步驟 7：接著於出現的選單中，選擇剛才製作好的漫畫風貼圖。

接著於出現的選單中，選擇剛才製作好的漫畫風貼圖。（T客邦提供）

步驟 8：在這裡可以透過藍色的外框，手動調整貼圖大小。

在這裡可以透過藍色的外框，手動調整貼圖大小。（T客邦提供）

步驟 9：如果要更逼真的漫畫風格，就把貼圖大小調整成跟照片一樣大，再按下「完成」。

如果要更逼真的漫畫風格，就把貼圖大小調整成跟照片一樣大，再按下「完成」。（T客邦提供）

步驟 10：回到編輯的頁面再檢查一次，對效果滿意即可按下「完成」。

回到編輯的頁面再檢查一次，對效果滿意即可按下「完成」。（T客邦提供）

步驟 11：這個漫畫風貼圖， 也能用在 iMessage、備忘錄，如在 iMessage 按下「貼圖」。

這個漫畫風貼圖， 也能用在 iMessage、備忘錄，如在 iMessage 按下「貼圖」。（T客邦提供）

步驟 12：在出現的選單中，就可以選擇已製作完成的漫畫人像貼圖。

在出現的選單中，就可以選擇已製作完成的漫畫人像貼圖。（T客邦提供）

延伸閱讀：iOS 18一鍵降低環境雜音 吵雜環境也能清晰對話 iPhone用家必試（點擊連結看全文）

【本文獲「T客邦」授權轉載。】