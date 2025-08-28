Bill Gates自爆不用iPhone用Samsung　只因折疊手機有「這功能」

微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）在接受採訪時，再度透露自己目前使用的手機，不是iPhone也非來自於微軟，而是三星的Galaxy Z摺疊手機。



蓋茨在節目中表示，他目前使用的三星摺疊屏手機，但並未透露具體型號，不過他提到他的手機是三星會長李在鎔親自贈送的。

事實上，蓋茨曾多次表態稱自己是三星摺疊手機的鐵粉，早在2022年，他就首次公開表示使用的是Galaxy Z Fold 3，並在次年升級到了Galaxy Z Fold 4。

此後，他一直使用該系列的手機，目前是否已經使用了最新的Galaxy Z Fold 7，或者是否換成了Galaxy Z Flip 7，暫時還不得而知。

之所以喜歡三星摺疊屏手機，蓋茨表示原因是大屏幕非常適合閲讀新聞和雜誌，他通常隨身攜帶的3C產品是一台手機和一台Windows電腦，而不會額外攜帶平板電腦。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】