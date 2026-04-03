老虎活士疑受藥物影響撞車　被捕前直言「剛和特朗普聯絡」｜有片

高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）3月27日下午在美國佛羅里達州發生車禍，事後被逮捕並遭控「受影響下駕駛」（DUI，可指酒駕或毒駕）等罪名。根據4月2日公布的執法密錄器畫面，活士當時拿出手機對警員表示「我剛剛在跟總統通話」。



《政治報》（Politico）報道，活士目前正與特朗普（Donald Trump，又譯川普）的前兒媳瓦妮莎（Vanessa）交往。據稱兩人通話內容未被錄下，但畫面中可聽到活士在掛電話時說「非常感謝」，當時警員正走近。

2026年3月27日，老虎活士（Tiger Woods）在美國佛州發生車禍後被捕，隨後被拍到離開馬丁縣監獄。（Getty Images）

高爾夫球名將活士發生車禍 執法記錄儀畫面曝光：

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報道指出，目前尚不清楚活士通話的對象是否為美國總統特朗普。不過，特朗普聽聞此事後表示，活士是他的好友，「我非常難過」。他告訴記者：「他遇到一些困難，發生一起意外，我只知道這些……（他是）我非常親密的朋友。他是很棒的人，一個了不起的人……我不想談論這件事。」

白宮未立即回應媒體詢問，是否在車禍後曾與活士通話。畫面亦顯示，活士未通過清醒測試後被上銬時顯得相當驚訝；巡邏車後座畫面則顯示，他在約15分鐘車程中不斷打嗝、打哈欠，並多次似乎昏昏欲睡。

活士向警方表示，當時他正在看手機並調整廣播頻道，駕駛的Land Rover在高速行駛時擦撞一輛貨車後方，並在朱庇特島（Jupiter Island，又譯木星島）一條住宅道路上側翻，未造成人員受傷。他在被逮捕前跪在草地上對警員說：「我低頭看了一下手機，然後突然『砰』。」

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警方隨身攝錄器畫面顯示，警員對活士進行路邊清醒測試，並告知他：「我認為你的正常判斷能力已受影響，且處於某種不明物質影響之下，因此此刻你因DUI被逮捕。」活士回應：「我要被逮捕？」警員答稱：「是的，先生。」

2025年2月20日，美國高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）在白宮東廳舉行的紀念黑人歷史月招待會上與美國總統特朗普（Donald Trump）一起發表講話。（Getty）

警方為活士上銬後搜查口袋，發現兩顆白色藥丸。活士表示，該藥為Norco，是一種含有乙醯氨酚與鴉片類成分氫可酮的止痛藥；當局後來證實他確實持有氫可酮。活士並告訴警員，他沒有飲酒，且當天稍早服用了「一些」藥物，但他描述部分藥物時的聲音在公開影片中被消音。

根據2日公布的補充報告，活士被帶往警長辦公室的「DUI室」接受檢測時表示：「我沒有喝酒，我是在服用處方藥。」活士已對酒駕指控表示不認罪，並於當晚發表聲明稱，將「無限期暫停活動，以接受治療並專注於健康」。

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