加拿大90歲高齡女司機衝紅燈撞死2人 車CAM揭車毀人亡一刻
撰文：中天快點TV
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國外日前發生了一起恐怖又離奇的事件，一台轎車因不明原因在十字路口的紅綠燈處急速衝撞其他車輛，由於事發當時正是紅燈，該名沒有停下來的轎車造成了連環撞的慘況，並釀成了2人當場身亡。
經當地警方調查後發現，肇事駕駛竟是一名高齡90歲的老婦，從曝光的畫面來看，強烈的撞擊力證實了老婦在發生車禍後仍未減速，現場一片混亂、狼狽不堪。
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根據外媒《CBC News》報導，這起事件於上月28日下午1時30分左右，發生在加拿大愛德蒙頓東南部的一處十字路口，肇事駕駛是一名開著Toyota Camry轎車的90歲老婦。
警方指出，這起恐怖車禍奪走了2人的性命，包括老婦本人以及另一名遭衝撞的50歲車主，另還有3人受傷。至於車禍的主要原因與經過，警方認為疑點重重，仍須進一步的調查釐清，才能說明。
報導中還提到，從曝光的行車紀錄器畫面來看，原本寂靜的十字路口，正停著幾台等待紅綠燈的轎車，還有其他正在緩慢行駛的車輛。
未料，一台轎車突然從左前方猛烈的衝撞，前方的轎車直接被撞飛，零件更是噴濺滿地，推測肇事駕駛並未及時踩下煞車，而是用力的踩油門飆速。
警方補充，這起車禍涉及了5台轎車，有2人當場身亡，包括肇事駕駛本人，不過詳細的事發原因還需要進一步的調查。
Scary footage of the accident that killed 2 people in Southeast #Edmonton #Usa 🇺🇲 #News pic.twitter.com/h26cHMJphz— Вова 💖 (@Vova151974) September 30, 2022
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