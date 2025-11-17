79歲吳宇森開拍黑幫新戲　《奪面雙雄》後第三度合作尼古拉斯基治

79歲香港殿堂級導演吳宇森，師承邵氏電影大師張徹，早於七十年代便成為導演，代表作品包括《英雄本色》及《喋血雙雄》，及後赴荷里活發展蜚聲國際，直到去年仍執導英語電影《喋血雙雄》（The Killer）年近八旬仍創作力不斷。吳宇森早前於法國出席電影節期間，身體狀態大不如前，出入均要借助輪椅及拐杖，行動不便情況足顯其體力轉差。雖然年紀漸老，然而日前外媒報道，吳宇森將會開拍黑幫犯罪傳記片《Gambino》，更會合作老拍檔奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage），79歲高齡仍魄力十足！

79歲吳宇森早前於法國出席電影節。（視覺中國）

吳宇森身體狀態大不如前，出入均要借助輪椅及拐杖。（視覺中國）

吳宇森身體狀態大不如前，出入均要借助輪椅及拐杖。（視覺中國）

尼古拉斯基治將會第三次與吳宇森合作。（視覺中國）

尼古拉斯基治此前與吳宇森合作《奪面雙雄》及《烈血追風》兩部作品，事隔23年再合作。（視覺中國）

據外媒報道，吳宇森繼《奪面雙雄》（FACE/OFF）、《烈血追風》（Windtalkers）後事隔23年第三次與尼古拉斯基治合作，重組當年超賣座作品的組合，新戲《Gambino》更由《重案夢幻組》（Bad Boys）編劇George Gallo與《綠簿旅友》（Green Book）金像編劇Nick Vallelonga聯手撰寫，並改編美國史上最神秘及極具影響力的黑手黨風雲人物Carlo Gambino的故事，並從普立茲得獎記者Jimmy Breslin的敘事角度出發，在Gambino身故後追查鍾愛他與畏懼他的人，揭開這位風雲人物背後的真面目，並重組出Gambino如何改變權力、忠誠與美國夢的意義。

吳宇森與尼古拉斯基治合作的《奪面雙雄》為荷里活經典。（《奪面雙雄》劇照）

吳宇森新作《Gambino》將改編黑手黨傳奇人物Carlo Gambino。（GettyImages）

《Gambino》將會從Carlo Gambino身故後重組他的生平。（GettyImages）

《Gambino》於數年前一度傳出製作消息，然而直至日前才正式重新啟動，並由全新導演與團隊製作。電影將由Cassian Elwes及華裔美國企業家Edward Zeng監製，製作資金亦由Edward Zeng創辦的NextG Tech旗下子公司NextG Film全額投資。