英國夜空現UFO？8人稱目擊神秘光點「無聲掠過」：熄燈般瞬間消失

每當有人目擊UFO（不明飛行物），相關新聞總會引起熱烈討論，近期英國有8名天文愛好者親眼目睹2批「神秘光點」從夜空中高速飛過，其移動速度異常快速、與常規飛行器截然不同，目前相關報告已被提交至美國國家UFO報告中心（National UFO Reporting Center）。



UFO現蹤英國 8人集體目擊：三角光點「無聲掠過」

《每日郵報》報道，位於英國、由志工經營的非營利團體「索爾福德天文學會」（Salford Astronomical Society），其8位成員上個月7日在索爾福德當地目睹了前述的UFO。

索爾福德天文學會8位成員第1次目擊UFO發生在晚上7時54分，據稱有6個橘色光球以V字隊形、從頭頂上方約500英尺掠過。此為網民製作的示意圖（示意圖／X@Kobe_for_3）

第1次目擊發生在晚上7時54分，據稱有6個橘色光球以V字隊形、從頭頂上方約500英尺（約152米）掠過，這些光球向西南方向移動，短短25分鐘後，天空中又出現了3個彼此等距、隊形像等邊三角形的白色光點，隨後這3個光點瞬間消失，就像「有人把燈關掉」一樣。

短短25分鐘後，天空中又出現了3個彼此等距、隊形像等邊三角形的白色光點。此為網民製作的示意圖（示意圖／X@@Kobe_for_3）

目擊的8人形容這2次UFO現象的移動速度異常之快，與常規飛行器截然不同，據他們估算，這些物體的速度超過了每小時500英里（約805公里），最近距離觀測點僅500英尺（約152米）。

據悉，目擊者事後先查詢飛航追蹤系統，確認曼徹斯特機場（Manchester Airport）雖有航班飛行，但該時段並無任何飛機出現在目擊地點上空，另外也排除無人機的可能性，理由是現場沒有任何聲響，當地也沒有計畫進行任何無人機活動。

【延伸閱讀】美國加州驚現「變形UFO」！盤旋15分鐘 從六角形變圓形亮如滿月（點擊放大瀏覽）

+ 6

延伸閱讀：

美驚見「黑色三角形UFO」 速度媲美戰機3度掠過美軍基地

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】