出國旅遊被海關問話千萬別亂答！日本一名20多歲女子回憶，自己18歲那年趁著大學開學前的春假獨自赴美旅行，卻在入境安檢時因一句英文描述失誤，當場被美國海關判定為非法工作疑慮，不僅遭到拒絕入境，更被戴上手銬、腰纏鐵鍊與腳鐐強制遣返。



據日媒《日刊SPA》報道，化名桃香的女子透露，當年考完大學後為了放鬆，應閨密邀請到「女子酒吧（Girls Bar）」短期打工一個月，單純覺得能免費穿可愛服裝很有趣。然而抵達美國機場接受初審時，正值升學空窗期的她不知該填高中生還是大學生，便老實回答在女子酒吧上班。由於海關人員聽不懂該職業，她竟用生澀英文脫口解釋：

這是一份非常、非常性感的工作。

日本一名20多歲女子回憶，自己18歲那年趁著大學開學前的春假獨自赴美旅行，卻在入境安檢時因一句英文描述失誤，當場被美國海關判定為非法工作疑慮（AI生成圖片）

這句令人遐想的形容詞立刻觸動美方敏感神經。進入二次審查後，單純的桃香以為只要解釋清楚就能過關，竟主動拿出手機裏自己與朋友身穿暴露服裝、在吧台服務男客的照片佐證。海關人員見狀隨即認定她有赴美從事非法特種行業之嫌，當場宣布拒絕入境並勒令遣返，桃香嚇得從椅子跳起尖叫想逃跑，卻因房門上鎖當場被制服。

隨後警方拿出叮噹作響的金屬刑具，先為她戴上腳鐐、腰間纏上鐵鍊，再將雙手反銬改為前銬並與腰鍊、腳鐐全數串連固定。桃香崩潰表示，自己原本應該躺在酒店享受假期，卻變成雙手無法擦淚的階下囚。在宛如監獄的單人牢房裏，她徹夜難眠並擔心無法向家人交代，只能靠著輕聲哼唱「乃木坂46」與「櫻坂46」的偶像歌曲來穩定情緒。

更離奇的是，隔天好不容易搭上前往機場準備遣返的警車，途中竟又遭遇後方車輛追撞的交通事故。雖然桃香並未受傷，但因處理事故與強制送醫檢查，導致她的遣返航班被迫延後至晚間，讓這趟美國驚魂記的折磨再延長。

隔天好不容易搭上前往機場準備遣返的警車，途中竟又遭遇後方車輛追撞的交通事故。（Unsplash@Michael Fortsch）

美國海關對於「無簽證赴美非法打工」向來採取零容忍態度，尤其是單身年輕女性若提及與陪侍、性感相關的職業，極易被懷疑入境從事賣淫或非法勞務而遭重裝戒護遣返。這段宛如電影情節的屈辱經歷，讓桃香回國後立刻辭去酒吧工作，並徹底覺醒發憤圖強。

原本只是聽從父親建議就讀大學法律系的她，因為這場機場風波深刻體會到法律程序的威力，立志要成為一名專業律師。目前她正透過加速課程全力衝刺法學院考試，期望未來能專攻偶像、動漫等娛樂產業的相關法律事務，用專業知識保護自己與家人。

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