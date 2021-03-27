40歲以上最美名人民調出爐　51歲Jennifer Lopez美魔女凍齡有術

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-27 22:37

年逾不惑外表依然凍齡的俊男美女在歐美娛樂圈愈來愈多，到底誰才最受到觀眾的推崇？英國醫美資訊網站Glowday舉辦民調、票選「40歲以上最美名人」，高達38%網友投給性感天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez），她以些微差距擊退知名美劇《老友記》（Friends）女角之一珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）與真人秀話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian），不愧至尊美魔女。

Jennifer Lopez向來以身段凹凸有致、曲線玲瓏著稱，為了維持體態，她就算年過半百也努力鍛練，體力完全不輸年輕人，還能在「豔舞大盜（Hustlers）」展露跳鋼管舞的本事，讓人不得不佩服。近日她因為和未婚夫A-Rod傳情變再度成為各方矚目焦點，A-Rod特別趕到她新片外景地多明尼加高調示愛，令她芳心大悅，陰霾逐漸散去。

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另外一位曾是電視觀眾眼中超級甜心的珍妮花安妮絲頓，比Jennifer Lopez只大一歲，也很會保養，得到34%的支持票，位居亞軍。排名第3的金卡戴珊剛好40歲，比其他哥哥姐姐佔了年齡最輕的便宜。黑人天王韋史密夫（Will Smith）得到第4名，是名次最高的男星。

而英國話題伴侶維多利亞（Victoria）與丈夫碧咸（David Beckham），則分別排第5和第6名，之後依序是畢彼特（Brad Pitt）、「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）與湯告魯斯（Tom Cruise），看得出來膚色較深的拉丁裔或非裔，比白人更不容易顯老。

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