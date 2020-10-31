碧咸一家傳賺Netflix 1.6億出賣私生活　Victoria絕密往事首公開

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英國除皇室以外最受矚目的「第2家庭」碧咸（Beckham）一家，據傳接受Netflix祭出1600萬英鎊（約1.6億港幣）的高價，將合作一檔以他們生活面貌為主的真人秀，甚至會回顧碧咸追求「高貴辣妹」Victoria的過程，由於他以前留下不少影像紀錄，製作單位不愁沒有素材。

在美國風行多年的名人生活實境秀，終於讓名聞全球的英國碧咸一家點頭、願意把居家樣貌大公開。

Netflix既然砸下大錢，當然期待給觀眾前所未見的看頭，除會派攝影團隊進入碧咸家中跟拍，也會呈現碧咸、Victoria年輕時罕為人知的一面。這一點，拜碧咸很早就在球壇嶄露頭角、家人已經有紀錄一堆他生活實況的影片所賜，會有很豐富的內容，製作單位有信心讓觀眾看到足球金童的另一面。

Netflix網羅巨星名人不手軟，除了碧咸一家外，也開出更高的價碼和哈里王子與妻子梅根合作，但疫情期間的訂戶成長風潮在美國已疲軟、甚至走下坡，傳出美國的訂戶收費將要開始調漲，至於歐洲包括德、法等國，因新一波疫情來襲，已有封城措施，被看好會是接下來訂戶增加的重點市場。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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