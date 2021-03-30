新冠肺炎︱澳航推「神秘航班」降落地保密　國內一日遊15分鐘售罄

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-30 19:32

為疫後旅遊做準備，澳洲航空（Qantas Airways）推出一個「神秘航班」，旅客在不知道目的地的情況下登機，展開一日國內旅遊。雖然不知道降落的目的地是哪裡，機票還是在15分鐘內，搶購一空。

如果要您搭上不知道航向何方的班機，您願意登機嗎？

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繼「偽出國」後澳洲航空為了求生，加碼推出「神秘航班」，他們的國內一日遊航線沒先告知旅客目的地，只是乘客卻很聰明早就猜到是澳航的新航點「奧蘭治」（Orange）。

澳航的「盲旅」意外獲得好評，僅僅15分鐘，機位就銷售一空，讓澳洲的航空旅遊業者信心大增，也顯見大家真的是悶壞了。

「六旗魔術山」公共安全經理：「我們開放50%客流量，我們不預期肩並肩，也不鼓勵遊客肩併肩聚會。」即將在4月1日開放遊客進場的「六旗魔術山」遊樂園，已備妥防疫流程，像是在貨櫃的通道中進行體溫檢測，遊客也會被要求用手機出示門票，預防肢體接觸。而加州迪士尼也即將在4月底重啟，到時可能出現這樣的畫面。

CNN記者：「大型洛杉磯郡疫苗接種中心會持續運作，對有些人來說，他們可能在施打後，往另一頭去搭乘雲霄飛車。」 打完疫苗順便玩迪士尼，但防疫專家福奇說重話警告。

美國防疫專家福奇：「這正是歐洲發生的事情，在歐盟的幾個國家，他們曾進入疫情平穩期，然後又開始復燃。」 太早放寬防疫恐怕會讓疫情復燃，福奇還說，即將到來的復活節假期，可能助長新一波疫情。

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