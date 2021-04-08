LV｜你不懂的時尚？　新「飛機手袋」超獨特要價30萬元惹議

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-08 19:20

時尚品牌路易威登（LV）推出2021年秋冬系列的「飛機手袋」（Airplane Bag），要價39,000美元（約30.3萬港幣），卻馬上遭到廣大網友無情嘲諷，直指「還不如買一架真飛機」、「富人沒有時尚品味」。

《每日郵報》4月7日報道，這個「飛機手袋」由LV男裝創意總監阿布洛（Virgil Abloh）操刀，使用招牌的暗色Monogram Eclipse帆布製作，外形跟飛機如出一撤，從引擎、兩側機翼到尾翼等特色一應俱全。

+ 4 + 4 + 4

根據阿布洛說法，2021年秋冬系列受到「旅行者 vs. 純粹主義者」原型的啟發，稱系列作品是他對非裔美國人傳統的自我探索，傳達他身為一個非裔美國人在歐洲當創意總監的經驗。

「飛機手袋」照片一曝光，就在社群媒體引發一陣騷動。網友顯然不太能理解阿布洛的想法，分別留言指出，「你能用更少錢買一架真飛機」、「我的潤唇膏呢？你有到機艙找找嗎？」、「我用膠水將一些提把黏到玩具飛機後用一半的價格賣掉」。

Louis Vuitton Fall/Winter 2021 Airplane Bag by Virgil Abloh



💰$39,000 pic.twitter.com/GEUmoylYqD — SAINT (@saint) April 2, 2021

有一位網友直接批評，「誰會見鬼地帶着一個該死的飛機到處晃？」。另有一位網友譏諷，「要是全世界最漂亮的女人提著這個手袋，我會馬上掉頭離開」。

相關圖輯：【Louis Vuitton】盤點10件最奇特LV商品 桌球檯、瑜珈墊，甚至…

+ 15 + 15 + 15

相關圖輯：Hermès愛馬仕也出麻雀？Birkin柏金包皮革製洗牌無噪音 要價32萬

延伸閱讀：

花式曬卡！體操選手破紀錄 秀出疫苗接種卡帶風潮

菠蘿蜜製成豬肉 吸引亞洲龐大市場

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】