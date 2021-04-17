減肥｜吃點心不發胖8大妙招　肚餓時可吃有口感堅果、少量水果乾

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-17 15:02

在減肥過程中，不少人有時候會忍不住想要吃點心。當然，市售點心因為含有過多的糖分和脂肪，所以絕對不能吃。該如何聰明攝取點心呢？以下就讓瘦身有成的國際藥膳師岡本羽加告訴你掌握的要點！

減肥中也不用忍耐！吃點心不發胖的方法

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1. 汆燙蔬菜存糧

汆燙好的西蘭花、秋葵、豆角等，最適合在肚子有點餓時食用。將青菜類的食材一起汆燙保存，並充分活用！

2. 利用南瓜的天然甜味

推薦可用番薯和南瓜來替代甜點。番薯和南瓜具有天然的甜味，而且只要蒸煮或是汆燙，就能滿足口腹之慾。但這類食材含有大量的糖分，所以要減少攝取量。

3. 有點餓時就吃冷凍毛豆

毛豆是相當優質的食品，可以同時攝取到黃豆和黃綠色蔬菜的營養。可先汆燙好冷凍保存或是儲備冷凍毛豆，在肚子有點餓時，只要解凍就能馬上食用。

4. 可以適量攝取香蕉以外的水果

水果含有豐富的維他命和膳食纖維，還能使眼睛和舌頭享受其中。但因為水果的果糖含有高糖分、高熱量，所以不能攝取太多。避開高糖的香蕉，建議一天攝取100卡路里左右的蘋果或奇異果等水果。

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5. 少量水果乾

濃縮水果營養的水果乾，也含有豐富的維他命和膳食纖維，可作為零食食用。但因為是熱量高的食品，所以要少量攝取。

6. 水煮紅豆淋少許楓糖漿

紅豆具有能幫助身體代謝水分的功用。活用市售水煮紅豆，當作點心食用。推薦的吃法是淋上楓糖漿，營造出有著溫和甜味的甜點。

7. 有口感的堅果

核桃和杏仁等堅果類含有豐富的抗氧化物質維他命E，可幫助美膚和防止老化。因為咬起來有口感，所以推薦作為點心食品。但堅果同時也含有油脂，所以要選擇不含砂糖和食鹽者，並留意不可吃太多。

8. 肚子餓就吃寒天可防止暴食

寒天是富含膳食纖維且低熱量的食品。在減肥的過程中，可防止不小心暴食。市售寒天的招牌吃法是淋上醋醬油食用，除此之外，也可以淋上蜂蜜作為甜點食用。只要充分活用寒天，就能在肚子餓時成為救命食品。

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本文摘自：《餐前改喝一碗減脂瘦身湯，2週瘦7公斤》岡本羽加著

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】