台鐵出軌｜網紅百萬捐款祈福照空少身分全部假　竟連道歉都係抄襲

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-07 11:30

「我已經是一個成年人了。作為成年人，我應當對自己的行為負責，要有擔當。我本人將深刻反思自己的錯誤，並以實際行動來彌補自己的過錯。從今以後，我會學習腳踏實地，做一個有道德、有擔當、有責任、對社會有貢獻的人。最後，我再一次誠摯地向大家道歉：我錯了，對不起各位！對不起您們！對不起！」就是這段話，吳姓網紅再度被踢爆「連道歉都用抄的！」。

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日前造假捐款單和祈福法會照片，甚至冒充星宇航空空少，還被星宇航空揚言要提告毀損商譽的吳姓網紅，6日現身召開記者會道歉。吳姓網紅在記者會上發聲明表示：

「本人吳政翰，就前天（4/4）晚上，在本人的IG限時動態 所PO關於台鐵太魯閣408班次之重大事故，誠邀各界共同來愛心捐款之言詞及引用其照片，另於臉書自稱為星宇航空空服員等乙事，所產生的誤解、議論及質疑等，在社會上造成非常不好的影響，本人深深的感到抱歉。

本人對於自己沒有珍惜被追蹤關注的榮譽，起到榜樣的作用，還傷害了『台灣關愛基金會』、『星宇航空』等其他的人，做了這件讓自己羞恥的事情，我悔不當初！我深刻地意識到了自己的盲目、愚蠢、無知和法律常識的缺乏：為此 本人鄭重地向『台灣關愛基金會』、『星宇航空』、所有關注台鐵太魯閣408班次重大事故的朋友，以及社會大眾認錯致歉：我為自己的錯誤與不當行為感到深深的歉意和悔恨、愧疚，往後必定謹言慎行。

我已經是一個成年人了。作為成年人，我應當對自己的行為負責，要有擔當。我本人將深刻反思自己的錯誤，並以實際行動來彌補自己的過錯。從今以後，我會學習腳踏實地，做一個有道德、有擔當、有責任、對社會有貢獻的人。最後，我再一次誠摯地向大家道歉：我錯了，對不起各位！對不起您們！對不起！」

結果原以為事件在他道歉後就會落幕，沒想到又被網友抓了出來，表示該段道歉文根本是「複製貼上」別人的聲明！網友貼出截圖，指出那是去年中國足球員陶強龍、何龍海在U19國家隊集訓期間，違反疫情防控規定，私自外出遭禁賽，當時陶強龍寫下道歉信，卻被吳姓網紅直接複製貼上成自己的道歉聲明（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「這人是個人才，詐騙集團可以前往高金聘請了！」沒想到連道歉都抄，許多網友紛紛毒舌留言：「連『拾』都不知道怎樣寫的人，寫得出道歉文？」、「連道歉文都是偷的！？笑死……」、「連這種都假的……？這個人真是沒救了，他的人生大概只有廢是真的……！」。

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