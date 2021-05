英國王室︱哈里王子：王室生活似《真人Show》不想兒子重蹈覆轍

撰文: 聯合新聞網 最後更新日期: 2021-05-14 15:19

英國哈里王子在13日播出的訪問中表示,在意識到父親查理斯王子「以曾被對待的方式對待自己」後,他決定帶着妻小搬到美國加州,以打破「痛苦與折磨」的家庭循環。

哈里接受播客節目《Armchair Expert》主持人謝潑德(Dax Shepard)訪問時說,雖然他並不責怪父親查理斯王子,但他下定決心避免對自己的孩子犯下同樣的錯誤。

(編按:他接受謝波德訪問,是為宣傳他與美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)將推出的紀錄片「你看不見的我」(The Me You Can't See)。

他形容王室生活似電影《真人Show》(The Truman Show)以及動物園的混合體。他提及童年經歷,稱不希望兒子阿奇經歷自己以前的痛苦。他亦早已表明不想再履行公職)

哈里說,「我不認為我們應指摘誰或怪責誰,但當事情來到育兒,如我因為我爸或我雙親經歷過某種痛或痛苦,所以我也經歷過某種痛或痛苦,我會去打破這個循環,這樣便可會傳下去(給下一代),基本上是這樣。」

哈里指出,當他開始想到父親自己的成長經歷後,他就意識到父親身為王室一員,成長過程並不容易。「這就表示他用他曾被對待過的方式對待我,也代表着,『我該如何為我自己的孩子扭轉局勢?』然後,我就在這了,我現在把我的整個家庭搬到美國。」

另外,哈里也提到,他在20多歲時就意識到自己並不想擔任王室職務,部分原因「是這份責任對我母親的影響」。他說,「我人生中三次感到完全無助的時間點分別是,與我母親坐在汽車後座並被狗仔追趕時,再來是我在阿富汗搭乘阿帕奇直升機時,然後就是和我妻子在一起時。」

