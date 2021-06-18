史上第二位任內產女的總理阿德恩：女性不該被期待成為女超人

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-06-18 07:03

早前，澳洲國會爆發一連串性別歧視與性騷擾醜聞，甚至因此而被形容為最不安全的職場。然而澳洲的鄰近國家新西蘭卻又是另一番景象，它不僅是世界第一個賦予成年女性投票權的國家，亦是世界第一個在官方機構性別分類中，引入「多樣性別」的國家，因此在性別議題上常被視為高度發展。

在如此多元包容的國會殿堂中，新西蘭總理 Jacinda Ardern（阿德恩）可說是擔當了舉足輕重的角色。她宣誓就職時年僅 37 歲，是自 1856 年以來最年輕的總理，也是新西蘭建國以來第 3 位女性總理；她在任期內產下孩子，並放了 6 週的產假。Jacinda Ardern 認為自己並非特例，而是像許多女性一樣，面臨到職業與家庭之間的兩難，「我不會假裝自己無所不能，但我會在每件事情上全力以赴。」誰說當國家總理時，不能同時當一個母親呢？

從小就關注女性權益

現年 40 歲的 Jacinda Ardern，出生自漢密爾頓市，她的父親是一名警察，母親是學校的餐廳助理。高中時期，為了替女學生爭取穿褲裝上學的權益，她積極參與會議辯論，最後成功說服校方與家長，重新制定學校的服裝規定。

由於 Jacinda Ardern 的姨媽是新西蘭工黨（New Zealand Labour Party）的成員之一，因此鼓勵善於公開演講和熱衷爭取權益的她加入。而由於她懷抱著對從政的熱情，僅 17 歲之齡便入了工黨，並逐漸成為青年支部的領導人物之一，再於之後進入懷卡托大學，獲得政治和公共關係學的學位。

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成為新西蘭歷來最年輕的總理

畢業後，Jacinda Ardern 擔任時任總理 Helen Clark 辦公室的研究人員，後到英國為時任首相 Tony Blair 的政策顧問，並在 28 歲時被選爲「國際社會主義青年聯盟」的主席。之後她擔任國會議員長達十餘年，並在她的帶領下，工黨擊敗了長久的對手「國家黨」，其後在 2017 年趁勢投入新西蘭總理選戰，最終升任為國家領導人。

對疫情的處理迅速而果斷

去年起肺炎疫情侵襲，考驗著各國領袖的危機處理能力，而 Jacinda Ardern 的防疫措施果斷而堅決，宣布關閉邊境，並積極追蹤病患接觸史，防止了疫情擴大的可能，使新西蘭確診與死亡人數少於其他歐美國家。也許是新西蘭人民看到了防疫的成效，再加上 2019 年「基督城清真寺槍擊案」，Jacinda Ardern 以同理心來穩定民心，並立刻促使國會在一週內修訂槍枝相關法案，使得選民對她有高度評價，於 2020 年成功連任。

開啟許多先例，且賦予女性政治人物全新樣貌的 Jacinda Ardern，認為自己並非女超人，「任何一位女性都不該被期待成為『女超人』。」她表示女性可以兼顧理想的一切，但不該獨自承受。無論是國家領導者，抑或是一個上班族還是母親，都需要毅力、決心與旁人的協助，才有機會實現目標和責任，成就自我，你說對吧？

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