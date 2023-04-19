花6年才完成的「超級紙飛機」　部件全部可動　廁所還有兩卷厠紙

相信大家童年肯定摺過不少紙飛機吧？但接下來介紹的「紙飛機」，可不是大家想象的那麽簡單，花了長達6年才製作完畢！



你會疊紙飛機嗎？我說的是這種連座位、行李艙、動力裝置都還原出來的紙飛機。艙門還能打開，歡迎登機體驗。

同時，這架飛機的所有零件全部來自馬尼拉紙，這種紙相對便宜，常用於製作文件夾信封，而現在，它被這位大佬用來「造飛機」了。感覺自己手裏的紙飛機，它突然就不香了。

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這架雕琢精細的紙飛機原型是波音777-300ER型號飛機，以1:60的比例等比還原，作者是紙模大佬盧卡（Luka）。飛機的製作時間長達6年，因為過於精細，在網路中它也被稱為「世界最精密的紙飛機模型」。

光是看外觀，線條比例都是極度還原。模型與真機堪稱複製黏貼。再看內部，密密麻麻的座位排列整齊，就像是在等旅客登機落座一般。

這些由紙黏成的座位與正常飛機毫無二致，款式同樣會以經濟艙、商務艙、頭等艙來進行區分。每一張座椅精細到可以看到坐墊和靠墊的紋理，就連調整座椅靠背的小按鈕都還原了出來。每一張座位上方，還體貼放置了閱讀燈。

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這架紙飛機雖小，卻是「五臟俱全」。從機頭駕駛室，到機尾乘務區，無論是行李艙、工作台、還是動力裝置，都能在模型中找到各自的身影。甚至就連洗手間都安排好了。順著鏡頭，可以清晰看到機尾部分沒關上門的衛生間內，還有一處開著蓋的馬桶。洗手池旁邊還有洗手液、垃圾口，櫃壁處還掛著兩卷衛生紙。這細節就很有安全感。

更牛的是，這些小部件都是可以活動的。每一個部件不只是外形神似，就連構造與活動連接處都是極盡還原。所以，紙艙門和正常飛機一模一樣，都是可打開，可復位的。行李艙門有小支架，可以固定支撐。飛機的滑輪還可以移動調節角度。網友們看了這精細度，也是被震驚一整年。

說到製作紙飛機，盧卡表示完全是興趣使然，選擇波音777的型號也是因為自己覺得這個型號的飛機非常漂亮，結構線條賞心悅目。他與紙飛機的「徵程」始於高中時期，大學期間一直斷斷續續雕琢模型，然後一直做到了畢業工作。

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材料除了紙，其餘的工具只有刻刀、尺子與膠水。盧卡表示自己喜歡挑戰「只用一種材料，去想方設法完成不同的目標」。而在製作過程中，盧卡的第一步是研究。他需要研究飛機的每一個部分的構造，基本就是照著電腦視頻一點一點扒資源。然後，把他理解出來的結構，在設計本上畫出來。

最後是列印零件，以及進行組裝。通常，一個複雜的部件是由許多小零件一點點裁剪、切割、拼接而成的，所以整架飛機所需要的零件數量龐大得難以想象。而盧卡這種細節控帶來的效果也是明顯的，例如起落架可以伸展、可以旋轉、可以拉伸。看完感覺就離譜，根本不像是用紙做的。

當然在製作各種零件的過程中，他也經歷過不少失敗。他把那些未成形的紙零件，收納在了一起，並非常貼切地稱呼他們為「墜機零件」。在製作過程中，如果遇到了難以突破的技術關卡，盧卡都會興奮半天，不斷嘗試挑戰，直到攻剋難關。就在一次次失敗與重組中，他和他的超精密紙飛機一起震驚了網路。

這份名氣為他帶來的最大幫助是，他擁有了親自觀摩真正的飛機的機會。這次，他不再是隔著屏幕去揣摩這些大傢伙夥了，而是親臨波音飛機的裝配線。盧卡非常開心，這種現場觀摩經歷，會讓他的新紙飛機模型被改進得更好。

從時間來追溯，他的紙飛機事業始於2008年。這些年來，反復雕琢不同的紙飛機，於他而言樂趣無窮。在他心中，製作紙飛機的成就感並不在於最後把模型修飾到完美的那種「大功告成」，而是來自於對最終成品的想象與憧憬，更在於拼接過程中的探索與研究。畢竟當年的他，也並不知道未來的自己會把一架模型飛機做成甚麼樣。

於是，我看了看自己手中的紙團，感覺距離疊出一架帶座椅的客機，可能也不遠了。

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