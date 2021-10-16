新西蘭官方巫師不獲續聘　結束23年傳奇生涯：不詛咒、獻祝福

奇幻小說裏常會出現巫師一角，而新西蘭其實也有官方任命的巫師，但當局如今決定不續聘，結束這位巫師長達23年的傳奇生涯。



英國《衛報》報道，現年88歲的新西蘭巫師錢內爾（Ian Brackenbury Channell）在過去20多年來與新西蘭南島最大城市基督城議會簽約，透過「巫術行為和其他類似於巫師的服務」來推廣這座城市，每年可以藉此獲得1.6萬美元。

圖為新西蘭前總督薩蒂亞南德及其親友與新西蘭巫師錢內爾合照。（新西蘭政府網站）

錢內爾出生於英格蘭，在1976年抵達新西蘭後，就開始在公共場合表演巫術，一開始被當地政府阻止，未料遭到民眾抗議。直到1982年，新西蘭藝廊協會（New Zealand Art Gallery Directors Association）認為錢內爾是「一件活生生的藝術品」，1990年時，時任新西蘭總理穆爾（Mike Moore）邀請他成為新西蘭的官方巫師。

從那時起，錢內爾會在基督城「施展魔力」，包括在乾旱時跳起祈雨舞，甚至在2009年獲得英國女王頒發的服務獎章。

相關文章：您不知道的「蠟像恐怖史」：曾專用作巫術、喪禮瞻仰遺容替代品

+ 37

基督城市議會發言人麥克萊蘭（Lynn McClelland）說，市議會已致信給巫師，感謝他過去幾十年來的服務，並通知他正在進行合約到期不續聘的手續。

麥克萊蘭說，這是一個艱難的決定，但巫師永遠會是基督城歷史的一部分，稱這座城市正在發展新的旅遊和宣傳方針，以反映這座充滿活力、多元化的現代城市，吸引國內外遊客、新創企業和技術移民。

對此，錢內爾說，市議會說他不符合這座城市的氛圍所以不續聘，「這樣說就代表我又老又無聊，但基督城沒有人像我一樣」。他認為，「只是他們不喜歡我，因為他們是無聊的老官僚。每個人都喜歡我，沒人喜歡他們」。

當被問及是否會因為議會的決定而詛咒議會時，錢內爾說，他寧願祝福，「我將快樂的夢想和健康帶給孩子們，也希望讓官僚們更有人性一些」，強調未來會繼續出現在藝術中心與遊客和人們互動聊天。

同場加映：【新冠肺炎】日網民用「鏡魔法」解寂寞 單人吹蠟燭打麻雀玩啤牌▼▼▼

+ 20

延伸閱讀：

6年前曾訪台！英國議員遇刺身亡 警證實為孤狼式恐攻

氣候危機 英女王批各國元首「光說不做」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】