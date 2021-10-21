日本公務員請病假1年竟為做這「秘撈」　勁賺320萬日圓後下場曝光

一般人若是聽到「公務員」，第一印象大多會聯想到薪水穩定，上下班時間正常，可是未來發展性也相對侷限許多，除非一路爬升到主管級，而且也不能有兼職行為。最近有一名日本年輕公務員，聲稱因病需要休養而請了長期病假，沒想到他在這段期間在家創作小說，甚至還出版成書，賺進320萬日圓的收入，之後遭人檢舉此事才曝光。



根據日媒《NHK》報道，這起事件發生在神奈川縣平塚市，主角是一名28歲年輕公務員。他自去年7月開始，聲稱自己生病需要在家休養，因此請病假留職停薪，沒想到這段期間，他卻在網路小說平台發表作品，一共多達256回，集結起來後還發行了4本書，成為暢銷小說，趁機賺進320萬日圓。

直到今年6月，有人匿名向該名公務員任職機關舉報，相關單位展開調查，這起公務員兼職作家的事件才因此曝光。平塚市人事單位認定，該名公務員利用病假期間私自發表小說，並且從中牟利，20日宣布該員工被依違反《地方公務員法》停職6個月。

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不過，該名公務員確定自己遭懲處後，已經決定請辭自行離職，平塚市職員課則表示，「對社會大眾深感抱歉，今後會極力防止類似情況再度發生，以挽回民眾信賴」。

該起新聞曝光後，引發網友們熱烈討論，不少人直言這名公務員可以在1年時間出版4本小說，真的是人才啊！還有人問，「請問書名是什麼？我也想買來看看」，也有人認為離職對該名前公務員而言並非壞事，這樣就可以專心創作了。

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