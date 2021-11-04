Spencer︱威廉王子曾向戴妃說「不想當國王」　哈里回應：那我來

11月5日在英美等國上檔的新片《Spencer》（台譯史賓賽）描述已故的英國戴安娜王妃，故事聚焦在1991年聖誕節前後48小時戴妃在桑德令罕府（Sandringham）與皇室家人度過戴誕節，在那一時期從萌生想法到決定與查理斯王子離婚的過程。
英國周日泰晤士報王室新聞主任尼哈（Roya Nikkhah）特別點出劇中一幕特別令人感傷。戴妃跟兩名幼兒威廉與哈里在房間裡面玩「真心話」（truth game）的遊戲。哈里問威廉「你想要當國王嗎？」，威廉回答「我別無選擇」。
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英國BBC前資深記者帕克斯曼（Jeremy Paxman）曾透露有次與戴妃聊天，戴妃表示威廉經常告訴她，自己不是真的很想當國王。哈里都會說「如果你不想當，那就我來當。」
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