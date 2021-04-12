「別在80歲時才感遺憾」　Amazon CEO貝索斯8大事業心得值得借鏡

撰文： 經理人 最後更新日期： 2021-04-12 11:34

全球網購巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人兼 CEO 貝索斯（Jeff Bezos），日前宣布將在今年第三季辭去亞馬遜執行長一職，將重心放在新事業上。亞馬遜自 1994 年創立至今，從線上圖書交易市場，逐漸打進遊戲、日用品、家具等電商版圖，2015 年市值超越沃爾瑪，如今穩坐美國最大零售商寶座。亞馬遜能成就今日的版圖，身為 CEO 的貝索斯絕對功不可沒。

Amazon CEO貝索斯在事業上有那些原則？（按圖了解）

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貝索斯不畏挑戰的狠勁，是受到許多業界人士討論、學習的特質。然而，他能一路帶着公司進步，並非只憑一股腦的衝勁，還有他獨到的管理技巧，以及在創業、革新、消費者體驗上的寶貴觀點。如果你也有創業或管理的需求，不妨向貝索斯學習！

1. 讓「遺憾最小化」

貝索斯在創業初期，首次產生「建立線上圖書交易平台」的想法時，他用一套稱為「遺憾最小化」（regret minimization framework）的理論，來說服自己付諸行動。

他認為在做決策時，只要假想自己 80 歲時回望此時的自己，會不會因為沒做某件事、或做了某件事而遺憾不已，來評估自己到底要不要執行，「我知道在我 80 歲時，不會後悔自己嘗試過這件事，我不會為自己投身『網絡』──這個我認為即將壯大的東西──而感到後悔。 」

2. 抓住對的機會

亞馬遜剛創立時，網絡世界正蓬勃發展，使用率正以每年 2300％ 的速度爆炸性成長。貝索斯看準了網絡市場的潛力，開始思考切入點，同時間，他發現當時每年出版的書籍量高達 300 萬本，於是他決定媒合兩個正在風口浪尖上的產業，開始在線上販售運送成本極低、成交單量極大的出版品。

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3. 沉迷於研究顧客

許多公司都會聲稱「用戶至上」，但貝索斯對於研究消費者的興致，可說是到了着魔的程度。貝索斯在 2018 年的一場公開對談中提到：「亞馬遜有很多營運準則，但最使我們成功的一項準則是：着迷般、強迫性專注於我們的顧客。」

而比起提供好的服務，貝索斯更希望成為一間讓顧客感到「不可或缺」的公司。他也在 1997 年的一份致股東信曾寫道，「打從一開始，我們的目標就在於提供顧客明確的價值。」

4. 讓產品的價值高過使用成本

在網購市場剛起步的時期，只有 1/3 的家庭有電腦，而且當時系統陽春、網速極慢。無論對買賣雙方來說，在網絡上購物都是個考驗──畢竟網絡慢，使用體驗就是很糟！

在這樣的技術條件下，如果你想說服顧客「克服萬難」使用線上購物，你的平台最好能要創造其他附加價值，提供他們在其他地方無法獲得的好處，例如低廉的價格、豐富的選擇、更高的滿足感等。而亞馬遜當時的確開創出足夠的誘因，成功吸引顧客投入網購。

如今軟硬件都發展成熟，大家無論用電腦或手機網購都十分方便，但同樣的問題依舊存在：你的平台是否能使顧客的生活變得更好？若否，顧客終究會離你而去。而亞馬遜這些年來的壯大，也說明了他們並沒有讓顧客失望。

5. 別管對手，先擔心你的消費者吧！

貝索斯曾告訴他的團隊，「別害怕那些競爭對手，因為他們永遠不會掏錢給我們，真正該擔心的是那些會埋單的消費者。」也就是說，與其擔心競業，不如將注意力放在更重要的地方。

6. 僱用傳教士，別用傭兵

像亞馬遜這樣稱頭的大企業，想招攬好人才並非難事，但要如何留住好人才？似乎又是另一道難題。貝索斯認為，與其高薪挖角只看錢的傭兵，管理者應該要用有意義的任務、目標打動人心，才能吸引與公司理念一致、像傳教士一樣願意長期跟隨公司的人才。

7. 保護公司文化

亞馬遜嚴苛、高壓的公司文化，是業界赫赫有名的。2015 年時《紐約時報》曾訪問一名亞馬遜前員工，該名離職員工表示，辦公室內幾乎每個人都在位子上崩潰大哭過。

對此，貝索斯不否認，但也不打算改變做法。他在 2016 年的致股東信曾寫道，「我們從未聲稱自己的做法是對的，這就是我們，而且在過去 20 多年來，我們（的文化）也吸引了一群志同道合的夥伴。」貝索斯認為，企業文化是由過去的成敗慢慢形塑、變成一間公司最深層的骨幹。重要的是認可這些歷史，並捍衛它。

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8. 接受批評，但要適可而止

貝索斯認為聆聽批評與指教是重要的，但他也提醒，聽取意見後務必要仔細思考：這些批評本身是不是正確的？如果別人說的是對的，就別猶疑、立刻去改善。

不過也不要讓自己太受外部的流言蜚語影響，如果你過分在意批評的話，很難成為一名創新型先驅，公司只會原地打轉，貝索斯曾說：「如果你忍受不了任何誤解，那就別做任何創新的事！」

【本文獲「經理人」授權轉載。】