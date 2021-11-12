【天地會／貓東墓傳說】哈囉，大家好！歡迎來到我的學習筆記！歷史上的台灣，有許多寶藏傳說。除了海盜們遺留的金銀財寶，還有老外們爭相探詢的「大秘寶」，這些消息被傳得繪聲繪影，在以訛傳訛的情況之下，也產生各種猜想。



不過，我們就來講個比較不為人知的傳說—「貓東墓」。它的地點在南投縣鹿谷鄉，相傳裡面埋了大量的錢財跟珍寶，而寶藏的主人，就是清領時期的天地會軍師「蔡貓東」。不過這些消息，到底是真的還是假的呢？這就要從「天地會」開始說起。

【圖輯】天地會將隱世寶藏埋在台灣？揭開不為人知的清朝故事：貓東墓傳說（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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天地會的起源傳說

反清復明、反清復明！說到天地會，你會想到什麼呢？沒錯！天地會可以說是，歷史上最著名的祕密會社了，受到金庸小說的影響，我們都知道，他們是一群主張「反清復明」的組織。有興趣的觀眾可以看看我們之前做的過影片，這可是「官方檔案」上記載的天地會運動哦！

關於民間流傳的天地會傳說，相傳在荷蘭人來到台灣以前，當時在東海叱吒風雲的顏思齊海賊集團，就已經進駐在這裡了，並且在北港溪流域建立聚落，據說就是今天雲林縣的水林鄉。這支海賊集團，是以顏思齊跟其他27個結拜兄弟共同成立的，所以又叫「二八兄弟會」。

1625年，顏思齊去世以後，在他臨終之前，把整個海賊團交給最信任的兄弟—鄭芝龍。鄭芝龍不僅跟剛到台灣的荷蘭人打好關係、鞏固漢人海盜的勢力，同時也修復跟明朝官府之間的矛盾，接受當時福建巡撫熊文燦的朝府，並被明朝崇禎皇帝授予「遊擊將軍」的軍銜，成為官方合法授權的「海上霸主」。

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之後，鄭芝龍不負朝廷所望，先後擊退荷蘭東印度公司，又擺平海盜劉香，對中國沿岸的騷擾，因此越來越受官方的信任。

而後闖王李自成攻破北京，崇禎皇帝自殺，不久後清軍入關，剿滅了李自成，正式開啟了清帝國對中國的統治。此時的中國南方，有許多省份仍然持續抗爭著，在這個過渡期間，鄭芝龍扶植了唐王朱聿鍵為帝，也就是南明王朝的隆武皇帝。

只是當時清帝國的高層也知道，鄭芝龍到底是個海盜頭子，是個商人，只要稍微給他利益，還有一點甜頭的話，他肯定會上鉤的！於是，清朝決定釋出善意，招撫鄭芝龍。果然，鄭芝龍一聽，馬上帶走五萬人投降大清啦！

不過，身為商人，鄭芝龍當然也知道，不能把雞蛋放在同一個籃子裡，所以讓他的兒子鄭成功，留在南明王朝繼續抗清，反正不管怎麼看，鄭家都沒什麼損失。之後鄭成功，就帶領著一批有志青年，結拜為「萬家兄弟」，並持續進行抗清的行動，甚至一度收復南京哦！只是，後來鄭成功錯估情勢，錯失了反攻的大好時機，最後軍隊不得不撤退到金門跟廈門。

但金門跟廈門的腹地狹小，鄭成功也只能另闢基地，就在這時，他忽然想到：「等等，我老爸在台灣不是還有土地嗎？是時候該讓那些紅毛仔滾回去了！」 於是，鄭成功以「奪回先人故地」的名義，打跑了荷蘭人，順理成章地在台灣建立起根據地。

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只是明明擁有這麼強大的實力，連荷蘭人都被他給打跑了，但為什麼最後，始終沒有辦法反清復明呢？根據歷史，我們統整出鄭成功，有兩大不爭氣：一是身體不爭氣，二是子孫不爭氣。比方說他的兒子鄭經，反攻大陸失敗以後，就開始嚴重酗酒，結果沒過多久就Bye了；長孫鄭克臧被鬥死；次孫鄭克塽陷入黨爭，最後只能選擇投降施琅，鄭家檯面上的抗清行動，也正式宣告結束。

不過在跟施琅投降之前，其實他們還是偷偷留了一手哦！私下訓練出一批秘密隊伍，繼續跟隨鄭成功當年留下的「萬家兄弟」，他們「以天為地，以地為母」，發誓要反清復明，這也就是後來所說的「天地會」。同時，相傳天地會有一批財寶，是為了支援會眾反清復明的重要資金。而經過輾轉幾次爭戰，天地會的人就把寶藏，藏在了不為人知的地方，希望有天能夠藉由這批財寶，重振明朝的勢力。當然，其中台灣也有天地會的藏寶地點，那就是南投縣鹿谷鄉的貓東墓。

貓東墓背後的歷史

說到貓東墓，從今天的地理位置來看，是一處位在鹿谷鄉，小半天的茶田內「區域」。雖然這一帶並沒有明顯的墓葬，但就當地人的口述，曾經在今天南投縣，還有嘉義縣一帶的屯墾首領蔡貓東，他過世以後，就是在這個地方下葬的。

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相傳蔡貓東在生前，跟好友葉省變一同開墾雲、嘉、南投一帶的土地，鑿水圳供鄉親使用，其中最有名的就是，開鑿利益嘉南平原的「十股圳」，甚至在當地還有許多「蔡葉二元帥」廟，在紀念這兩位偉人。據說他們死後，留下的財產非常龐大，其中一部分就被蔡貓東帶進墳墓裡了，可是他的墳墓基本上包含了整座山頭，所以大家也無處可找。但屯墾的首領，跟天地會的寶藏，有什麼關係呢？那就得說說，歷史上的蔡貓東是誰了。

「蔡貓東」其實與他的朋友「葉省變」一樣，都不是他們真正的名字。根據文史工作者劉自仁研究，他們倆本名叫蔡福與葉省，是台灣在清乾隆51年（1786）農曆11月爆發的林爽文事件時，天地會裡面的重要幹部。當時可以號召那麼多人馬起義，就是跟他們帶領的墾民有關。再加上因為開墾水圳跟農產豐收，讓蔡貓東他們，可以即刻協助林爽文打下許多戰略據點。

只是蔡貓東在諸羅圍攻戰役的時候，不幸受到了重傷，儘管是負傷跟莊大田等人逃亡瑯嶠（恆春半島），但最後蔡貓東、葉省變，還有他們的妻子蔡賴氏、葉玉娘等人，還是被大將軍福康安壓到北京，跟林爽文一同被處死。 那麼問題來了：既然人死在北京，怎麼可能葬在「貓東墓」呢？那如果「貓東墓」，不是他的墳墓，那又是什麼地方呢？

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再談談貓東墓

其實有關貓東墓的傳說有兩個：一個是說蔡貓東死後，連同寶藏一起埋葬在這個地區，所以整座山被叫做「貓東墓」；另外一個則是，跟我們先前提到林道乾傳說很像，相傳蔡貓東出征之前，囑咐妹妹在小半天看守十八簍黃金，以防落入清軍的手中。之後蔡貓東不幸陣亡，他的妹妹就按照約定，把黃金給藏好，並服毒自盡，希望永遠守護這個秘密。

不過我們從傳說本身進行探討時，竟然發現這跟「林道乾在打鼓山埋金」的傳說很像啊！其實很多時候，口耳相傳的故事就是這樣，會隨著人們口傳的過程，把各種說法穿鑿附會，甚至是加油添醋，才有了許多不同的結果。而這些故事經過不斷地發展演變，可能就成為了林道乾，或是蔡貓東的傳說了。

不過，我們從歷史上來看，清帝國的官兵，在逮捕林爽文的最後一戰，就是在小半天一帶進行的，造成當地死傷無數。隨後又派追兵在瑯嶠俘虜蔡貓東、葉省變等人，卻沒有從他們身上得知寶藏的下落，而在口供跟其他奏則中，林爽文、蔡貓東等人，都沒有輕易說出天地會的資金來源，所以這個寶藏也許在「小半天戰役」開打之前，就已經被天地會的人埋藏在某處了，其中一個據點或線索，很有可能就是位於貓東墓，而那些寶藏，或許至今還沉睡在貓東墓中，還沒有被人發現……。

聽到這裡，不知道大家有沒有想去，南投鹿谷尋寶了呢？一樣，在這裡有兩個問題想問問大家：

1.台灣在歷史上被稱為金銀島，結果現在只有傳說，不見寶藏，這些有沒有可能是藏寶人要混淆視聽的呢？

2.其實寶藏傳說在台灣還不少哦！而相似的也很多，那麼，類似的傳說組合，不知道大家能不能說出幾個呢？



【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我的學習筆記，原文：天地會的寶藏？南投貓東墓寶藏之謎】