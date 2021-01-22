新疆墓地發現多具奇怪「木屍」　其中一「人」只有頭和手臂是真的

撰文： 中和出版 最後更新日期： 2021-01-22 12:31

在小河墓地，我們還發現用木頭代替的屍體，也裹着斗篷，戴着氈帽，讓人感到非常奇怪。之所以叫木屍，因為它是按照人的體形，用木頭做成的屍體。有的木屍，是從樹幹上直接獲取的、像人體形狀的木叉，包上一層牛皮，還要弄上假眼睛、假嘴唇、假頭髮、假眉毛。（以下內容節錄自《文明的密碼——跟着考古小學家穿越中國歷史》。）

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文：李零（北京大學中文系教授）、劉斌（浙江省文物考古研究所所長）、許宏（中國社會科學院考古研究所研究員）等著

木屍和隨葬品

直到最後，我們一共發現了十幾具木屍。為甚麼會出現木屍，而且木屍跟死人的隨葬品一模一樣?我們分析，小河墓地作為這個部落神聖的死者殿堂，每個人都要入殮，求得身體和靈魂的歸宿。但也有例外情況，可能有人去打獵失蹤了，或者在部落間的戰爭中被擄走殺害，遺體沒能歸葬。但是族人們又要求給他一個完美的歸宿，所以就用木屍來替代。

在發現的木屍中，有一具非常特別——頭是真人的頭，兩個胳膊是真人的胳膊，但其他部位則用木頭代替，又用了膠一類的東西，給他做了豐滿的外形。還有一個墓，是兩具木屍，而且是男性的木屍——因為他們棺前的立木全立女陰。一般情況下都是單人葬，木屍葬的話也是單人，但這兩個又都是男性。

我們分析，也許是父子倆或兄弟倆，不巧兩人都沒回來，就葬到這裡，這在小河墓地也是非常特殊的，是很重要的一個現象。

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+ 9 + 9 + 9

小河墓地對小河人來說，是死者的神聖殿堂，是必去的歸宿。所以，在 4 公里開外，就可以看到小河墓地，這地方就是一個台地，周圍又非常平緩，營造出一種靜謐安寧的氣氛。它本身是一個紅柳台地，第三層的墓葬就壓在紅柳上面。

這裡原來應該有很多胡楊，小河人對周圍胡楊大量砍伐，用作棺木、立柱。據估計，整個墓地的用木，至少需砍伐 1500 株胡楊樹。現在胡楊林已經沒有了，因為人類無節制的使用，羅布泊也乾涸了，進而生態環境被嚴重破壞，植被枯死，只剩零零散散幾棵乾枯的胡楊。

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+ 7 + 7 + 7

從小河墓地和太陽墓地這塊區域的整體情況看，這個地區早期人類的生存年齡一般都不是太長，有個別人可能年長一點，可也就是四五十歲左右，一般人都在 30 歲左右自然死亡。除了老祖母的墓和M24 號男性墓的棺規格較高，隨葬物品比較多，其他墓葬基本都一樣。

小河墓地在埋葬死者時，應該有一些祭祀活動。我們在發掘中發現有燒火的痕跡，肯定是祭祀活動需要點火。北區發現的 M10 號墓，是一個非常特殊的墓，墓主男性，但他身上的穿着跟女性一樣，腰衣有三層，而且非常長，頭戴的氈帽也不一樣，有用皮子做的花邊，而且氈帽上的羽毛除了竪着的羽毛，還有往前伸的羽毛。墓主身上還隨葬七條蛇，我認為他應該是該部落的一位巫師。

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+ 4 + 4 + 4

小河墓地沒有發現陶器，每個墓會隨葬一個草編簍，編製得非常精美，上面的幾何紋、人字紋也非常漂亮，在沙漠這樣的地理環境下，保存得特別好。一個墓只有一個草編簍，裡頭常放有小麥，也有的放黍，還有的放一些奶製品。

這種奶製品經分析後，被認為是由牛奶與細菌、酵母菌混合而成的乳酸菌製品，學名叫「開菲爾」，屬於一種奶酪。這說明養牛以後，除了可以喝牛奶，還可以做奶製品，這應該是目前發現的最早的奶酪。

草編簍裡頭插有一個蘆葦管，蘆葦管的直徑有一厘米多。能長那麼粗的蘆葦，說明當時的環境非常好，水草豐美，植物有蘆葦、甘草，這些東西對小河人有很重要的用處。這上面，有的放着一塊牛糞，有的還把一些羊骨頭綁到一塊，也放在那裡。

大量隨葬的農作物還是小麥和黍。小麥是從西亞兩河流域傳過來的，黍是從中原地區傳過來的。還有麻黃草，麻黃草是一種植物，可以退熱，也可以辟邪，還對呼吸道感染有一定的治療作用。隨葬的麻黃草量很多，說明小河人生前大量使用這個東西。

《文明的密碼——跟着考古小學家穿越中國歷史》書本封面

書名：文明的密碼——跟着考古小學家穿越中國歷史 作者： 李零、劉斌、許宏等著

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