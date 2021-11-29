危地馬拉男偷渡美國　藏身起落架2.5小時　奇蹟毫髮無傷抵埗

美國航空一架從危地馬拉飛往邁阿密的1182航班在27日多出一名乘客，竟是1名偷偷藏身於起落架的26歲男子，更讓人覺得驚奇是，這名男子在2小時半航程中竟未凍傷且毫髮無傷地跟着班機一起安全起降。



根據多家外媒報道，這名男子在美東時間27日上午10時（香港時間晚上11時）左右從飛機下來後，被救護車送往醫院進行檢查。

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這事件讓人回想起8月美軍撤離阿富汗時，當時數百位平民緊抓住即將飛離的班機。一架C-17運輸機降落在卡達後，在起落架發現數具屍體。

美國航空在事發後發出聲明說，正在與執法部門合作進行調查，危地馬拉民航當局則稱仍在調查此事。邁阿密的移民律師則表示，這名男子應會遭遣返回危地馬拉。

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