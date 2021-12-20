結婚1年不碰妻子　男子婚禮當天得悉驚天秘密：她是同父異母妹妹

馬來西亞一名男子和妻子結婚將近一年，但自從新婚後就不再和妻子發生任何行為，導致長期遭到冷落的妻子心灰意冷。男子不敢告訴妻子的是，原來兩人竟是同父異母的兄妹。



馬來西亞《中國報》報道，28歲男子以慕依茲為名在部落格「kuasaviral」撰寫文章，分享自己一年多來的窘境。他說自己婚後一年都沒碰過妻子的身體，讓妻子感到非常傷心，甚至還在手機中的記事簿裏寫下遭丈夫冷落的痛苦，而這點讓他更加難過。

點擊圖片了解這宗錯綜複雜的兄妹結婚事件：

+ 4

紀錄簿中妻子寫下，「為什麼我成了你妻子後，你就不再碰我了...為什麼每次我看你的時候，你都會把注意力轉移到別的事情上……」，她更拋出尖銳質問，「你從來沒有給過我……為什麼？我怎麼了？你有什麼問題？」

慕依茲在文中道出真相，表示一切冷淡都是因為婚禮那天的意外發現，當天他媽媽無意間看見他岳父岳母的合照，驚訝發現慕依茲的岳父，其實就是他的生父。慕依茲相隔一年選擇在網路上「告解」，其實她父親和他媽媽發生過關係，而他就是兩人關係的結晶。

慕依茲說生父當年得知他媽媽懷孕時還不想負責，告訴她自己其實是已婚人士，並在離去前留下幾百元令吉要她墮胎。事實上慕依茲12歲時就從外婆那得知自己是遭生父拋棄的私生子，卻不知多年後會娶到同父異母的妹妹，因此真相大白後，「我當然不能碰妻子，因為她和我留著同樣的血。」

慕依茲在部落格求助，表示他仍對自己和妻子的身分關係感到困惑，「我們的婚姻合法嗎」？他說若合法，也還不知道該對妻子坦承還是保持沉默，若不合法又該怎麼解決，「幫幫我……。」

延伸閱讀：馬來西亞男女訂婚5年未婚妻相貌「保密」 婚禮當天揭盅喜結連理

+ 5

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】