身高是不少人在挑選另一半時會提出的條件，通常高大的男生會更吸引人，不過美國《性醫學雜誌》（The Journal of Sexual Medicine）的新研究指出，矮個子的男是更好的伴侶：他們性行為更頻繁，還更會賺錢，且離婚率較低。
根據英國《每日星報》報道，該研究針對531名異性戀男性進行調查，發現有「高大、黝黑、英俊」特點的男子在交友軟體上較能吸引女生，但實際上，身高低於175公分的男子性行為更頻繁，且紐約大學的研究指出，個子矮小男生與高個子男生離婚率相差32%，除了性習慣的差異，也因為他們更會賺錢。
報導指出，矮個子的男生可能會是更好的伴侶，不過研究人員沒有分析出正確的原因，猜測是因為高個男往往會對自己較有自信，相比之下矮個男會為了證明自己，在各方面都更加努力。
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