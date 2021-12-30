日本問卷調查：大谷翔平獲選最喜歡男性　最討厭第2名是新婚的他

日本《週刊SPA!》每年年底都會針對男性實施問卷調查，了解大家最愛的日本男性是誰，最討厭的又是誰。



調查結果出爐，2021最多人喜愛的是大谷翔平，他被選為「最喜歡男性」第一名，但讓人意外的是今年受到真子公主結婚影響，駙馬小室圭竟也上榜，成為「最討厭男性」第二名。

日媒《週刊SPA!》在今年實施第31屆的問卷調查，針對30歲到49歲的500位男性投票最喜歡和最不喜歡的男人。由於今年是東奧年，加上大谷翔平在美聯以二刀流之姿受到世界矚目，因此他以第一名登上「最喜歡男性」寶座，成為2021年最活躍的人。許多人評價他「達成偉業卻相當謙虛」、「他嘗試前所未有的事（二刀流），活出自己」。

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第二名則是大泉洋，他連續兩年擔任紅白歌唱大賽主持，人氣因此急速攀升，在男性間博得極高的好感度。接著依序排名是搞笑藝人明石家秋刀魚、木村拓哉、阿部寬、鈴木一朗、松本人志、所喬治、有吉弘行、塔摩利。

「最討厭男性」方面，節目主持人坂上忍達成5連霸，蟬聯最討厭男性榜上第一，有人評他「在節目中看起來很焦躁」，模樣令人討厭。

第二名意外的竟是今年和真子公主結婚，鬧得沸沸揚揚的皇室駙馬小室圭，民眾認為他「太可疑無法信賴」、「對於主張沒有一貫性，無法喜歡他」。

接著最討厭排名往下依序為太田光、宮迫博之、出川哲朗、渡部建、明石家秋刀魚、木村拓哉、搞笑藝人Nadal、麻生太郎等人。其中明石家秋刀魚與木村拓哉，在最喜歡跟最討厭的排行榜，都榜上有名。

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