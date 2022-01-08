加拿大近百網紅機上開無口罩派對　總理斥白痴　航空公司拒載回國

新冠疫情持續肆虐全球，但仍有不少人輕忽傳播的嚴重性，一架從加拿大飛往墨西哥的航班上，一群約100名的旅客在沒戴口罩的情況下開派對、喝酒和吸電子煙，結果要回程時，返航班機取消，也沒有其他航空業者願意載他們。



該班載有100名乘客的包機去年12月30日從加拿大蒙特婁飛往墨西哥坎昆（Cancun），結果乘客們直接在機上走道上跳舞、喝酒和吸電子煙，影片曝光後震驚加拿大當局，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）直批這群人是「白痴」，承諾加拿大交通部會展開調查。

About 150 influencers and reality show stars had a wild "flying party" on board a chartered flight Dec. 30, 2021. The Sunwing Airlines flight was flying from Montreal Canada to Cancun Mexico. Some were seen drinking alcohol, smoking e-cigarettes, dancing, and bodysurfing. pic.twitter.com/EsxdEtkWNk — Media Warrior (@MediaWarriorY) January 6, 2022

據了解，這100多人大多是真人實況節目明星或是網紅，當他們玩開後，事情變得一發不可收拾，以至於空服員試圖盡可能遠離機艙。

活動主辦人阿瓦德（James William Awad）表示，他們搭乘的陽翼航空（Sunwing Airlines）班機已取消預定1月5日的回程航班。

此外，加拿大航空、越洋航空等航空業者也以機組員和其他乘客安全為由，拒絕載送這些人返國。

阿瓦德發聲明指出，與陽翼航空討論過，但無法達成協議，因為對方不願意在他們五小時的航班上為乘客提供餐點，並指陽翼航空列出回程航班的搭乘條件，包括不能飲酒、除非要上洗手間，否則不能離開位子，並允許保全上機陪同，費用由阿瓦德負擔。

阿瓦德強調，除了餐點問題以外，其他條件他都同意。

活動主辦人阿瓦德稱除了餐點問題以外，其他航空公司提出的條件他都同意。（Twitter / @111jameswilliam）

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