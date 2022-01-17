法國男提告前公司要求賠償300萬　不滿每天「真正工時」不足1小時

法國一名男子德斯納（Frederic Desnard）前年（2020）因為一宗官司被國際媒體大肆報道，他昔日在香水經銷商Inter Parfums中任職，結果因為讓公司失去一筆巨款合約，慘遭冷凍，公司只讓他從事一些簡單的工作，沒想到他認為自己坐領乾薪「太無聊」，導致出現了心理疾病，因而提告公司，並且在當時獲得4萬歐元的賠償（約35.5萬港元）。不過對此，他感到並不滿足，他認為公司應該賠償36萬歐元（約320萬港元）才合理。



綜合外媒報道，德斯納自述在2010年，讓公司失去一紙巨額合約，後來就被公司冷凍處理，公司僅指派他非常簡單的工作，像是採購紙張等，4年來，他每天工作時間大概只有20至40分鐘，德斯納認為這對他產生極大的心理痛苦，更認為自己「墜入地獄」，還說「每天除了上網之外，就只能關在空盪盪的辦公室裏哭泣」。

德斯納指出，自己後來就陷入了憂鬱，更因此在開車時癲癇發作，還出了車禍，為此請假7個月病假沒有上班，2014年更被公司以「長期缺勤」、「干擾公司正常運作」等理由開除。

Inter Parfums對此回應，指出德斯納從來就沒有向公司反映過他的不愉快，還說「4年來他也從未表達他很無聊」，公司對此判決感到相當不滿。德斯納則認為，自己所受到的傷害不只是這樣而已，因此又再次向勞資關係法院提起訴訟，更要求公司應賠償36萬歐元，不過法官於日前做出判決，決議維持原判。

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