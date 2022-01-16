英國天才鴨懂踢波彈琴30才藝　1分鐘完成11技能挑戰成為世界紀錄

真的是「好聰明鴨」！來自英國的鴨鴨 Echo 不僅會聽從指令轉圈、跳躍等動作，還會彈琴、踢球等多達30項的技巧，聰明又多才多藝的他正在申請健力氏世界紀錄（Guinness World Records），希望能成為一隻「史上最有天賦的鴨子」。



據《每日郵報》報道，飼主 Joe Nutkins 是一名擁有16年經驗的訓犬師，Echo 是由主人在自家孵化養大的，和家裏的2隻狗狗相處融洽，每天也一起接受主人的技能訓練。Joe 表示，在發現Echo 的活潑外向個性後，馬上就萌生了訓練他的念頭。

正挑戰健力氏世界紀錄的超聰明鴨Echo踢波、彈琴樣樣得！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在專業飼主的訓練下，Echo 練就了一身好功夫，不但可以用鴨嘴踢足球、敲響鈴鐺、彈鋼琴，也可在 Joe 的指導下旋轉、跳躍等，擁有高達30多項才藝。

Joe 分享，訓練鴨子跟訓練狗的流程與難度差不多，只是鴨子的排便量很巨大，因此每十分鐘就必須中斷一次訓練，讓他能夠定時「解放」。為了獎勵Echo ，Joe 也會準備牠最愛的食物—藍莓、甜玉米和豌豆。

Echo 現在已是世界上第一隻獲得英國訓練機構「Tricks Dogs UK」頒發的「中級」特技鴨子，未來若學會更多更複雜的技能，有望晉級為「高級」特技鴨子。

目前 Joe 正為Echo 申請健力氏世界紀錄，依照規定，Echo 成功在1分鐘內完成11項動作，正在等待官方審核當中。若是通過，Echo 將成為第一隻被認證「史上最有天賦的鴨子」！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】