比利時新法打擊有返工無收工　公務員下班可對非迫切訊息不讀不回

比利時2月1日正式推行一項新法案，國內6.5萬名公務員從現在開始，下班後可以完全「離線」，收到與工作有關的電子郵件、訊息一律可以「不讀不回」。儘管該法規目前僅適用於聯邦公務員，不過比利時政府正在考慮將擴大推廣到民間企業，希望讓民眾不再時時刻刻被工作綁住生活。



綜合外媒報導，比利時公務員事務部部長敘泰（Petra De Sutter）表示，該法是打擊「公私不分」文化不可或缺的一部分，尤其在新冠疫情期間，由於企業多轉往居家辦公，因此工作與私人生活之間的界線愈來愈模糊。如果不給予勞工「斷線」的權利，結果只會增加工作壓力及職業倦怠，成為真正的現代流行病。

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不過這項法案仍有少數例外，例如事前已經協議好的值班、公認不可拖延的緊急事務，仍有回應的必要。此外，公務員下班後可合法不理會並非迫切的公務訊息，也不可因為下班後「神隱」，而處於不利地位。

據悉，相關單位希望能將「斷線權」進一步擴大到私人企業，不過已預期將招來商業團體抗議，成功之路恐怕會更複雜。 事實上，比利時並非首個推行相關法案的歐洲國家，其他如法國、義大利、西班牙、愛爾蘭、葡萄牙等，都推出了類似的法律來保護勞工。

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