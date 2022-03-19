理財｜借貸渡日別氣餒！學懂「理債」　周轉後更懂怎去儲蓄、投資

你是怎麼想「債」的呢？為甚麼同樣都是負債，有的人老是被錢追着跑、喘不過氣，有的人卻是老神在在、錢包越變越厚？



怎麼思考「債」 決定了你是窮人還是有錢人

負債，真的有那麼可怕嗎？一般人聽到負債的第一直覺就是「欠錢」，更多人將負債視為洪水猛獸；不過「債」其實還分為「好債」與「壞債」，當學會「理債」時，也相對有了富人思維。

有錢人也會借錢，究竟應怎學懂「理債」呢？（按圖了解）

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先來說說甚麼是「壞債」，所謂「壞債」就是大家所熟知的財務透支，當娛樂、消遣、生活花費超出自己所能承受的金錢額度，你只會被錢追着跑，嚴重點還會影響到個人的職涯與人生。

換個角度來看「好債」吧！因為透過負債，你的資產得到了增值，獲得的收益大於負債的成本，通常有錢人都會有一大堆的「好債」。

面對「好債」，有錢人都是怎麼處理呢？舉例來說，一位超有錢的富人，明明隨便一出手就可以買下一棟價值不菲的千萬房產，他卻選擇向銀行貸款3000萬，而不是直接付清。這是因為富人利用買房貸款的那3000萬，拿去買理財商品，只要股市獲利趴數可以跑贏銀行的貸款利率，不僅可繳房貸，錢滾錢多出的盈餘就是賺了！

在這種情況下，適當的「負債」反而能替自己增加資產，但要注意的是，如果你是要純粹借貸投資，那並不那麼合適。許多理財專家耳提面命「千萬不要貸款投資」，主要是因為怕投資人不了解貸款本質、理財知識又不足的情況下，最後變成還不出貸款。

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「理債」前先懂這3種借錢的差別

1. 銀行貸款

車貸、房貸、學生貸款等，這些是一般常見的銀行貸款，利率通常在2～8%，貸款人必須要有良好的信用評等、良好的還款計劃或是抵押品。

2. 信用卡

在台灣，2015年9月1日起，金管會便宣布信用卡及現金卡，利率上限不得超過15%，因此信用卡的利率通常在12～15%。或許信用卡利率看起來沒甚麼，但很多人都忽略了複利的可怕，加上刷卡不如付現「有感」，容易導致透支，接着變成「以卡還卡」淪為卡奴。

3. 地下錢莊

利率高到嚇人的地下錢莊，貸款人一旦借貸幾乎無力還款！地下錢莊的利率，每個月可能高到100%、1000%，你只會背負龐大的財務壓力、被錢追着跑。

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越早學會「理債」的好處

「理債」其實也是「理財」的暖身，理財的關鍵在自律及堅持，「理債」則是了解並分析自己的總收入與債務，透過「理債」設定還款計畫，進一步的控管日常開銷、定期追蹤管理。

每當還款金額逐漸的減少、能夠運用的財務額度變高，便可試着將少部分錢運用在其他的投資規劃藉此累積財富，若報酬率高於貸款利率，不僅加速還債速度，也等於你所規劃的「理債」方式是有效的；如此一來學會了「理債」，不但可以為自己帶來好生活，也會相對稍稍有「理財」的概念，甚至可以替自己分析、評估投資上的風險。

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