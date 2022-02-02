派利市｜怎在慳錢時同事仍興奮？辦公室利市攻防戰　6招皆大歡喜

2019農曆新年又到，新正頭上班，𢭃利市一門行為藝術，如何𢭃得多而不乞人憎？要派利市的你，點樣用最低成本使人人皆大歡喜？



怎樣派利市、𢭃利市才高興不尷尬？即睇以下6招：（按圖了解）

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𢭃利市篇

1. 笑笑口拋磚引玉

𢭃利市時，記得保持四萬咁口，講幾聲「恭喜發財」、「步步高陞」等吉利說話。未婚的你，向已婚同事逗利市時，可預備一些糖果、朱古力當回禮，讓對方派得「啹」一點。

2. 跟大隊𢭃免尷尬

未婚打工仔不少會在過年時會聯群結隊，浩浩蕩蕩地向已婚者「搶攻」，尤以大公司最普遍。在人多勢眾下，即使對方與你三唔識七，亦通常照派無誤。此外，「跟大隊」可避免「誤中副車」向未婚者𢭃利市的尷尬場面。

3. 帶仔女返工助攻

已婚者新年返工不一定蝕本，家中寶寶是逆轉勝的關鍵。帶年幼仔女返公司賣萌，保證利市源源不絕自動送上門。不過，如果你過往從未帶過仔女返公司，而他又已經是10多歲的「大細路」，這招未免太着迹，宜慎用。

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派利市篇

1. 可派單封畀同事

你的另一半與公司同事未必認識，在這種情況下你可選擇派「單封」利市，慳返一半。

2. 按文化職級定價

每封利市入幾錢，跟你的公司文化及職級掛勾。派得太少怕被人唱，派得太多甚至多過上司，予人囂張之感。因此，你最好按公司的傳統習慣釐定金額。如果跟相同職級的已婚同事稔熟，大可「合謀定價」，無謂比來比去。

3. 玩抽獎拉勻成本

如果你是部門主管或老細，無論是否已婚，相信都要向手足們派開工利市。你不妨跟大家玩抽獎玩戲，派出多封不同金額的利市，但巧妙地拉上補下，降低成本。

譬如說，你原本計劃向20人各派一封$50利市，總開支是$1,000。在抽獎遊戲中，你把金額改為：

大獎：$100 x 3 = $300

二獎：$50 x 5 = $250

其他：$20 x 12 = $240

總數：$790



這樣做既可慳錢，又可搞氣氛。想慳到盡，可考慮在部份抽獎用的利市放朱古力金幣或揮春。抽獎前，記得公開展示利市封中真的有大獎，以免同事們以為封封都是金幣。

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