收爐｜放假前最後一擊　預留半小時大掃除　3招打造整齊辦公環境

年關將近，你的辦公桌與旁邊的同事比起來，是特別雜亂或是特別整齊呢？你常覺得你的辦公桌像是被颱風掃過，抽屜更是有如廢墟？揮別雜亂、無效率、有如無底洞的辦公桌，台灣整理師Blair分享該如何整理辦公桌，迎接虎年虎哩「好心情」。



養成以下的整理習慣，每天上班都有好心情：（按圖了解）

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整理師都在做些甚麼？ 整理師的工作內容有這些

Blair表示，整理師的工作是到府整理環境、空間規劃，以及斷捨離，舉凡辦公室、住處、商店，設計師的工作場所，甚至小型工作室、住處中的書房都有整理過。 講述整理收納的觀念後再進行實作。

如需要整理辦公桌，通常是企業內訓時，先解說整理收納的觀念後，選定1位同仁的辦公桌進行實作。

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如何拯救廢墟級辦公桌？ 專家提供3個實用技巧

關於上班族如何整理桌面，Blair提出3點建議。

1. 預留半小時徹底整理

首先打開所有抽屜，將所有文件都檢查、閱讀過一次，看過一次桌面，這時就能知道哪一些要留，哪一些不留；徹底釐清哪些文件需留下，哪些可以銷毀、帶回家、交給別人。在這個時段徹底釐清並斷捨離。

2. 將東西就定位

在放上東西前先規劃東西要放在哪裏。例如左邊要擺文具、右邊放文件就需要不同的架子與資料夾。辦公桌的中間應該是放電腦，那麼需要鍵盤架嗎？如果有裝飾小物，該放在哪呢？這些在一開始就要有腹案。

3. 以後用完所有物品後，物歸原位

在定位後，更重要的是物歸原位。維持整潔的重要一環就是了解所有東西都放在哪，假設第1個抽屜放文具、第2個放文件、第3個放私人物品，那麼以後下班前需要花5分鐘將所有物品物歸原位，隔天就能在整潔桌面開啟1天的工作。只要花點時間就能維持整齊的狀態，並且能持續維持乾淨，每天都是新的1天。

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