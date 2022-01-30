世代抗爭｜賺錢比80後多　一樣買不起樓　90後吶喊：是不夠努力？

房價居高不下，想成為有殼一族越來越難，一名90後感嘆，自己的哥哥是80後，2人相差10歲，但在哥哥25歲那年在家人幫助下買了一間中古屋，等到他也同樣是25歲時價格卻翻倍漲，即便自己賺的比哥哥多照樣買不起房，讓他吶喊「我們到底做錯了甚麼？」



這名90後在Facebook《靠北租屋2.0》專頁表示，雖然自己目前生活過得不錯，也付得起租金不急着買房子，想起自己哥哥25歲時，買了台中一間總價200萬台幣、3房2廳的10餘年中古華廈，自備30幾萬台幣後，其餘家人有幫忙出錢，月薪2萬多台幣的哥哥每月必須還款9000元台幣，當時的他才年僅15歲。

10年後，原PO也25歲了，從事業務性質的他存了40萬台幣，可是一模一樣的房子、屋齡老了20幾年，總價卻從200萬台幣變成400萬台幣，想買要花比當初哥哥多一倍的頭期款、每月房貸也得扛更多，讓他納悶「是我們不多努力賺錢嗎？還是要抱怨自己晚10年出生」。

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現在28歲的原PO表示，不要求要住高級大樓，只是想住間能負擔得起的房子，但這世代要求年輕人付出雙倍的努力，換來的卻是超過雙倍以上的房價，他不禁想問身邊的朋友、90後們、社會底層勞工「我們這一代，還有努力的機會嗎？」接下來的10年，還能夠爭取到甚麼？

房價之外，銀行貸款條件也非常重要

對此，台灣理財專家施昇輝曾表示，不要再抱怨以前只要花多少多少錢，就可以住到多大多好的房子，相同的價格如今只能買到小坪數，「現實就是如此，抱怨也沒用，但至少銀行貸款的條件比當時好了很多倍。」

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他指出，當年銀行最多只能貸5成的房貸，現在可以貸到8成，而且當時的貸款利率也比現在高出3、4倍。現在和過去相比，除了不得不住遠一點以外，貸款條件至少寬鬆很多。

是否負擔得起？除了看「房價」之外，「銀行貸款條件」也非常重要。

施昇輝指出，首先，一定要爭取「寬限期」，讓貸款初期只還利息、不還本金，減輕當下的生活負擔。原因是，在正常的工作情形下，收入應該會愈來愈高，你也更有能力負擔未來較高的本金加利息費用。

其次，貨比三家不吃虧。各銀行都會就貸款成數、利率水準、還款期限和方式做組合，或許其中一、兩項對你有利，但絕不可能4項都令你滿意。我認為真正的關鍵是：每個月要負擔的金額，會不會造成日常生活很大的壓力？

他的建議是，每個月還款金額最好不要超過家庭可支配所得的一半以上，而且付完房貸後，還能維持基本的生活開銷。

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