2021年度回顧・下｜魷魚遊戲爆紅風靡全球　Facebook改名Meta求變

2021年快將完結，今年的國際大事你又記得多少？韓劇《魷魚遊戲》風潮席捲全球，所帶來的文化與經濟影響力非同小可。Facebook年內爭議不斷，年底前更來一次華麗轉身改名為Meta。不可不提的是日本皇室真子公主結婚背後的故事甚具戲劇性情節，都是亮點所在。現在就為大家回顧一下相關新聞：



圖為Netflix影集《魷魚遊戲》的劇照。（AP）

韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球

Netflix韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）全球熱播，在各地掀起追劇潮，劇中遊戲玩家都是現實世界背負巨額債務或走投無路的人，透過玩韓國小孩常見的遊戲，爭奪約3億港元獎金，並以奪走生命的方式逐一淘汰輸家，過程反映社會現實與揭露人性醜惡的一面，亦諷刺劇集背後的韓國「負債社會」。

劇集爆紅亦印證韓國文化輸出的威力。遊戲參加者所穿的綠色運動服頓時變為網購平台的熱賣品，劇集出現的韓式便當盒和傳統街頭小食椪糖都成為熱賣品。此劇也帶挈韓國製衣業，播出時間適逢萬聖節，不少人打算以劇中角色的裝扮湊熱鬧，令韓國工廠的訂單數量急升。

但劇集產生的影響不少，歐美多間學校憂慮學生會模仿劇內一些暴力行為，提醒小學生家長稱劇內有「暴力訊息」，並禁止學童穿着角色服裝回校。

另一影響更伸延至金融市場，劇集全球熱播後，一隻非官方出品的同名虛擬幣「魷魚遊戲幣」在網上加密貨幣圈內誕生，惟它短時間內升逾千倍，卻又暴跌99.99%，使大量投資者損手離場。

圖為2021年10月26日，日本真子公主和小室圭結婚，之後會見記者。（AP）

小室圭真子公主共偕連理

日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子公主與小室圭終成眷屬共偕連理，兩人的婚事成為2021年熱話。愛情長跑近10年的兩人，因小室圭母親的金錢糾紛問題令婚事一直停滯不前，直至4月小室發文表達解決財政糾紛的意願，事情始看到轉機。

日媒9月初開始傳出真子計劃在2021年內與小室圭結婚的消息。日本宮內廳終於在10月1日宣布，真子和小室圭將於10月26日結婚。他們不會按照皇家傳統舉辦結婚相關儀式，真子也不會接受原本或高達1.5億日圓的「嫁妝」。

兩人10月26日結婚當天舉行記者會，小室圭會上發表愛的宣言，坦言自己真心愛着真子，並希望與她共渡餘生。真子亦出言維護愛郎，澄清對方出國留學與尋找工作並非其一人獨斷的決定，小室圭母親與婚約者金錢糾紛的對應方法，也是循她的意願進行。

婚後二人的生活繼續受到矚目。小室圭7月參加的美國紐約州律師資格考試未能合格，打算2022年繼續挑戰有關考試。他們隨後在11月14日搭機飛往紐約，正式展開兩人的新生活。消息指真子與丈夫將入住一套位於曼哈頓中心地帶的豪華公寓，每月租金約3.7萬港元起跳。

Facebook 10月28日改名為Meta，為邁向發展元宇宙踏出重要一步。圖為Meta新標誌的示意圖。（Reuters）

Facebook運作爭議不斷 圖轉型發展元宇宙

Facebook（fb）在2021年可謂是非多多，公司發展亦出現重大變動。先是2月fb與澳洲爆出新聞付費風波，事件始於澳洲擬立法強制社交媒體使用當地媒體內容時須要付費，fb遂在17日禁止澳洲用戶在平台分享新聞內容和相關文章。fb與澳洲政府終在23日達成協議解決紛爭，fb 26日也隨之解除禁令，並宣布與當地3間新聞媒體達成初步商業協議。

踏入10月的第一周，也是fb的「多事之秋」，fb前員工吹哨者接受電視訪問自揭身份，對前公司不道德行為作出多項指控，包括fb追求利潤多於安全、其演算法是設計來促進分化等。fb旗下一眾應用程式更遭遇大規模死機全部癱瘓；同晚又有媒體發文揭露疑似有15億fb用戶個人資料在黑市上出售。

上述紛擾之後，fb 10月28日宣布將公司改名為Meta，將重點發展元宇宙，旗下社交媒體應用程式全部撥歸Meta旗下。公司期望可真正實現「虛實結合」的日常生活，透過互聯網讓人互通虛擬世界環境，揭示行政總裁朱克伯格繼續意欲主宰未來虛實結合世界的野心。

菲臘親王：英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王2021年4月9日逝世。（Getty）

菲臘親王逝世

英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王因身體不適求醫而入住愛德華七世醫院，期間轉院治療早已存在的心臟問題並接受手術，之後再回到愛德華七世醫院留醫，3月中出院返回溫莎堡。

他最終仍不敵病魔，4月9日早上在溫莎堡安詳離世，當時妻子英女王在床邊陪伴。菲臘親王1934年在一場婚禮儀式上邂逅當時還是公主的伊利沙伯二世。兩人結婚73年，這是所有英國君主中最長的一段婚姻。

他的喪禮並非以國葬形式舉行，也沒有讓公眾弔唁。由於適逢新冠疫情，葬禮僅30人參加。

菲臘親王是英國王室中第3長壽的成員，也是歷史服務王室時間最長的君主配偶。首相約翰遜讚揚他畢生支持女王，贏得英國、英聯邦和全球不同世代人士的喜愛。

喜瑪拉雅山冰川斷裂導致印度洪災：圖為2月8日，搜救人員乘搭橡皮艇前往印度北阿肯德邦北部城鎮魯德勒布勒亞格阿勒格嫩達河下游尋找屍體。（AP）

氣候更趨反常

喜瑪拉雅山冰川在正值寒冷冬季之時異常斷裂，蒙古國受沙塵暴和暴風雪侵襲，印度、俄羅斯、西歐、馬來西亞和澳洲新南威爾士省等世界多地暴雨成災。世界各地出現極端天氣的次數高於以往，科學家團隊警告，若溫度再升攝氏2.9度，則有高達95%物種面臨滅絕。

美國冬季寒流侵襲導致多個州份輪流停電，夏季又遭遇暴雨、嚴重水災和千年一遇的旱災，熱浪期間更錄得破紀錄高溫。它今年重返《巴黎協定》（Paris Agreement）。關注氣候議題的總統拜登（Joe Biden）召集40國領袖開網上氣候峰會之餘，在二十國集團（G20）羅馬峰會閉幕時對中俄無承諾應對氣候變化表示失望，之後再批評中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京缺席第26屆聯合國氣候峰會是「大錯特錯」。