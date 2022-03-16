網絡驚傳「路邊狗頭相」　網民怒尋兇手　主人急澄清是視覺假象

哪個人這麼沒良心？日前有一張照片在社交網站上瘋傳，只見一顆「被切下」的狗頭放在路邊，旁邊還坐着一名綠衣男子，驚悚的照片讓許多人相當憤慨，想說哪個可惡的虐狗人士如此兇殘，結果引來狗狗的飼主澄清真相，表示一切都是誤會。



網絡論壇Reddit日前瘋傳一張照片，有網友貼文說「太恐怖，有狗狗竟然被斬首放在路邊」，只見照片上一顆有着金毛藍眼的狗頭整個「被切下」放在路上，一旁還有名穿着螢光綠衣服的男子悠閒的坐着，乍看之下簡直就是一張令人髮指的虐狗照片，也引來不少網友憤怒，紛紛留言要抓出兇手。

結果這一切都只是誤會，「被斬首狗頭」的事主跳出來澄清說這張照片純粹只是拍攝角度問題，照片中的主角狗狗來自美國巴爾的摩，是黃金獵犬與哈士奇的混種狗名叫「卡祖(Bleuregard Q. Kazoo)」，今年2歲且相當活潑好動。卡祖的飼主表示，這張照片因為取景角度關係，本來趴在台階上的卡祖身體剛好被頭擋住，所以才會有這張令人驚訝的錯位照片。

↓ 據飼主解釋，狗狗卡祖當時在一個往下的坡道上，然後把頭靠在石台，結果在照片中看起來像「只剩頭部」 ↓

卡祖的主人出來闢謠後，有不相信他的網友要求提供卡祖更多照片，這樣才能佐證卡祖沒有受到虐待、是一隻活生生的狗，卡祖的主人也貼出狗狗的照片，澄清「沒有任何一隻狗因為這張照片受到傷害」。網友看到照片留言表示「一開始我還真的相信這是虐狗」、「我以為是狗頭道具」、「照片果然是『照騙』」。

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