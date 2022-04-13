「酒瓶裝骨灰」丟大海環遊世界 內有字條請拾到的人幫忙做一件事
撰文：TVBS新聞網
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許多人都曾夢想，有生之年要去世界各地走走看看，但在疫情當前的現在，「環遊世界」成了遙不可及的夢想。有一名美國的網友，在海邊撿到一支裝著不明粉末的酒瓶，上面寫著「看到後請拍照寄給我，再把酒瓶丟回大海去吧」，只是當瓶中內容物曝光後，網友們議論紛紛，瞬間掀起不小討論。
臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團2.0》11日PO出一張照片，地點是在美國的某個海邊。當時這名男子見到一支酒瓶在海面上載浮載沉，於是將之撿起，才發現裡面還有一張紙條，上面寫著：「請不要打開我，我的骨灰正在進行海上環遊。」
據酒瓶主人透露，這些骨灰是從美國東南部的坎伯蘭島開始的旅程，雖然不知道確切的起始時間是哪一天，但已知已經有一段時間了。紙條上也提醒：「若你有看到我的話，請拍張照片寄到下列信箱，再把我丟回海裡去吧，我還想繼續旅行。」
事實上，這張照片已經有一段時間了，多年前就曾有網友將其PO上Reddit論壇，如今又再次掀起討論，也讓不少網友感嘆「辛苦了一輩子總算做到環遊世界」、「好棒，以後我也想跟我老婆這樣」、「這個想法真好」、「雖然不太環保，但是感覺頗浪漫」。
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