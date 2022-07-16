殮房秘聞｜人死後突然「開口說話」？工作人員：無膽別來停屍間

對於自己好奇的事物，人們皆可透過進一步探索來獲得解答，但唯有「死亡」則無法體驗，因此死後世界也令人充滿疑問。不過，往生遺體究竟會出現什麼變化呢？英國一名在殮房工作的辣妹 Emma Yates 對此分享，其實大體並不會像電影那樣突然直接坐起來，但「抽動」、「說話」等卻是很常見的事！



根據《Daily Mail》報導，負責鑑定大體的解剖病理學技術員Emma，日前在TikTok（抖音）上發布影片，解答許多人對於死亡的刻板印象及疑惑。Emma 表示，清潔屍體污漬為自己每天的例行公事，若看見死者身上有蛆就得挑出來，有時處理過程還會特別血腥，因此她也直呼：「膽小鬼別來殮房工作！」

英國一名在太平間工作的辣妹 Emma Yates 分享，其實大體並不會像電影那樣突然直接坐起來，但「抽動」、「說話」等卻是很常見的事！（截圖：TikTok@emmathemortician）

值得探討的是，Emma說明一般人總誤解「死人很僵硬」一事，但這通常只發生在死後約36小時內，大體隨後就又恢復柔軟，尤其「死者突然坐起來」那種嚇人的電影片段，更是不會發生於現實生活中，畢竟這需要用到不少肌肉力氣。

不過，Emma坦言大體偶爾會抽動一下，亦或突然莫名說話等，這是因祂們體內殘留氣體，排出時才造成屍體微微抽動或發出聲響，屬於非常常見的狀況，但起初很容易被嚇到。

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至於人死後是否仍會繼續長指甲和頭髮？Emma解釋：「不會！」她指出指甲看起來變長，是因大體脫水後進而變得瘦小乾癟，對比之下才會顯得指甲及頭髮似乎變長了，單純為視覺上差異。

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