賭城人造湖乾涸　意外發現湖底金屬桶藏屍　恐未來還會發現更多

由於持續的乾旱，美國拉斯維加斯附近的米德湖（Lake Mead）近日乾涸，這才發現湖底竟有一個金屬桶，桶內還裝着一具遺體！警方調查後發現受害者是在1980年代被殺，「不排除」和黑道有關，這事件也令人不禁訝異，原來美國黑道在解決掉對手後，會將屍體裝桶丟進湖中的這個都市傳說竟是真的。



《紐約時報》報道，5月1日米德湖湖中發現一腐蝕、生鏽的金屬桶卡在泥巴裏，裏面裝的竟是受害者遺體，拉斯維加斯警官史賓賽（Ray Spencer）表示，「這真的很奇怪，假如湖水從未退去，我們永遠不會發現屍體」。根據桶內回收物品，警方認定死者是在1980年代被殺，身份還有待確認，不過警方拒絕透露更多死者詳細資訊，但很明顯地，這個人是死於「兇殺案」。

米德湖內發現相信是死於1980年代的屍體（慎入，圖片或令人不安）：

拉斯維加斯內華達大學的專家加入識別遺骸，並確認金屬桶年齡的工作，警官史賓賽指出，由於受害者於1980年代於拉斯維加斯附近被殺，當時那裏與暴民有牽涉的賭場在拉斯維加斯大道上佔據主導地位，因此調查人員「絕對不排除」兇殺可能與黑道有關。

目前警方正計劃翻查1980年代的失踪人口案件來尋找線索，斯賓塞表示，調查可能需要數年時間，因為警方還在一開始的階段，尤其1980年代還沒有建立起DNA數據庫，調查工作恐怕有一定難度。

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警官史賓賽還指出，國家公園管理局的護林員每年都會在米德湖發現一兩具屍體，「所以在湖邊進行凶殺案並不罕見」，而隨着湖水水位下降，警方預估還可能再發現其他屍體。

米德湖是美國最大的人造水庫，水源來自流經大峽谷的科羅拉多河（Colorado River），由於乾旱和氣候變化，目前水位已降至321米，為1937年以來最低。

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