「泰國雲迪素」模仿《狂野時速》當列度爆紅　被嘲太胖卻憑此發達

泰國一名男子因為喜歡雲迪素（Vin Diesel），為了模仿不只剃成光頭還努力健身，現在贏得「泰國雲迪素」的稱號，更因此接了不少代言，賺進大把鈔票。



據ODDITYCENTRAL報道，38歲的泰國男子阿錫（Arthid Duangsri），因為模仿荷里活巨星雲迪素神韻十分相似而出名。

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之前阿錫是舞團的舞者，當時他的身形比現在瘦，留著長髮和鬍子。有一天他的朋友說，阿錫如果剃光頭，就會很像雲迪素，這讓本來就是雲迪素粉絲的阿錫燃起興趣，決定嘗試模仿他。

不過剃完光頭以後，阿錫發現自己身形不夠壯，如果要像《狂野時速》裡面的當列度（Dominic Toretto）一樣壯就必須健身，因此他便開始上健身房重訓。不僅如此，他還找朋友跟他一起改裝汽車，連平常開的車子都要跟當列度一模一樣。對於阿錫來說，他不是單純模仿雲迪素而已，平常他出門也都穿著「唐老大」會穿的背心、T恤，儼然塑造了「泰國雲迪素」的形象。

▼「泰國雲迪素」的廣告▼

阿錫努力讓自己成為「泰國雲迪素」已經好幾年的時間，不過直到今年他開著改裝車的照片被網友分享，才因此爆紅。不少台灣網友開玩笑說他是「低配版的雲迪素」，還有人說他是「糖份管理失敗的糖老大」。不過其實阿錫的裝扮讓他在泰國大受歡迎，不只接了包包、汽車配件等商品代言，甚至還有當地救難隊邀請他拍公益廣告。

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