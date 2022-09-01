勁過996工作制？　印企老細建議：職場新人首5年每天應工作18小時

每周或每日工作時數長短，一直是各界爭論的熱門議題，沒想到在大陸極具爭議的996工時問世後，印度竟然出現「每天工作18小時」的新鮮人職場建議。



《英國廣播公司》（BBC）報道，印度新創企業執行長戴斯潘德（Shantanu Deshpande），日前在帖文中建議，剛出社會的新鮮人，開始工作的4至5年期間，應該每天工作18小時，增強自己的實力與經驗；此話一出、隨即惹怒大批印度網友，要求政府依法處罰、這些毒害當地工作文化的害群之馬。

戴斯潘德是一家專門銷售男性刮鬍泡的企業執行長，他在LinkedIn平台寫道，「剛出社會就想平衡工作與生活比例，對印度年輕人而言，還為時太早。剛出社會的前4到5年期間，你們應該將工作當成像神明一樣崇敬，並達到每天工作18小時的強度，無論你擔任甚麼樣的職位。」

這種公然無視勞工法規的發言，立即在社群平台上炸鍋，網友痛罵戴斯潘德，認為他就是讓只體工作環境惡化的兇手之一。不少人呼籲政府，要真正落實勞工法規範，同時吐槽戴斯潘德、如果按照他的思維，「印度新創企業迎來大離職潮的時間不遠了！」

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事實上，戴斯潘德並不是第一個提出「驚人工時」建議的印度企業家，知名跨國網路公司印孚瑟斯（Infosys）的共同創辦人、億萬富翁穆爾蒂（Narayana Murthy），曾公開建議政府修改最低工時，上調到每星期64小時，以此挽救因新冠疫情受到重創的整體經濟。

相比意大利（39.5）、德國（39.5）、西班牙（39.5）、法國（38.9）、挪威（38）、荷蘭（37.3），這個每星期工作64小時的提議讓印度民眾暴怒，也使穆爾蒂面臨莫大壓力。

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* 名詞解釋：996工時

所謂「996」，是指早上9點上班、晚上9點下班、每周工作6天的工作模式，這種模式最早出現在中國大陸的網路與科技企業，公司透過相關手法，變相鼓勵或強制員工加班，可這些做法、實際上已經違反《中華人民共和國勞動法》內對勞動時數的規定。諷刺的是，阿里巴巴創辦人馬雲，對此現象不僅不覺得有錯誤，反而多次公開鼓勵稱讚996工時，讓這個詞彙成為社群熱門關鍵字之一。



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