工時｜每周4天工作制　9成打工仔嚮往？調查：或有這些「反效果」

今年 6 月時《衛報》（The Guardian）曾報道，英國 70 家企業的 3300 名員工，展開了一場新工作模式的實驗，這場為期半年的大型實驗會在不影響參與者工資的情況下，讓他們每周「工作 4 日、周休 3 日」。



「一周只上班 4 天」大概會讓許多上班族心生羨慕，而從數據來看，工作者確實對這樣的模式有所憧憬。一份由軟體商 Qualtrics 提出的調查報告顯示，10 個美國上班族中有 9 個（92%）支持採取每周 4 天上班制。

即使許多企業主正為了人手短缺感到頭大，無暇再考慮減少工作天，然而現在的勞動市場是典型的賣方市場，美國勞工統計局的報告也顯示，目前勞動市場約有 500 萬工作空缺無法填補。因此即使僱主再怎麼不願意討論每周 4 天工作制，還是得在這問題上好好了解、回應員工的需求。

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工作天變少、工作量依舊，員工還是累歪！

但勞工並非一廂情願把 4 天工作制當作一切問題的解方，儘管 92% 的人希望能每周工作 4 天，但大部分的人（55%）認為減少工作日將造成顧客和合作夥伴的不滿，46% 的人認為這會使得公司銷售額受到影響，而也有 73% 的勞工覺得雖然每周工作 4 天很好，但他們很可能因此需要每天工作更多小時。

希望每周工作 4 天的上班族中，88% 的勞工真正期待的是工作與生活的平衡，79% 的人期待工作 4 天能夠幫助他們改善心理健康，而 82% 則認為多休一天可以幫助增加生產力。

在另一份針對紐西蘭一間金融服務公司做的調查，研究人員海倫．狄雷（Helen Delaney）與凱瑟琳．凱西（Catherine Casey）發現，4 天工作制使得員工工作步調更加緊湊，也讓經理人員的管理壓力大增。

因為減少工時並不代表工作量變少，為了追趕工作進度，員工會自發性地減少上班時的休息時間。儘管有些員工認為緊湊的工作讓他們更有效率，但也有一些員工認為，這種時間壓力反而讓他們需要更多休假日來恢復疲勞。

還有一種可能是，員工因為來不及在上班日完成工作，很可能變相在下班後繼續加班，長期而言，員工的疲憊感不減反增。

這顯示每周多休一天並不能真正減輕員工的工作壓力，4 天工作制或許可以是一項員工福利，但如何執行才是重點。經理人必須了解，減少工時必須伴隨工作量的調整和降低。

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企業主在考慮採取 4 天工作制前不妨自問：公司預計的執行方向究竟代表每周多一天休假，還是只是將原本周五的工時分配到其他工作日？工作日減少是否會導致收益減少，或引起顧客不滿？

又或者應該採取其他解決方案，為員工創造更多職場與工作的彈性，並建立一個鼓勵員工下班後遠離公事的文化，讓員工能在休假時真正獲得放鬆，或許比直接取消周五的上班日更有幫助。

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