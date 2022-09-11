英女王逝世｜每天必食朱古力蛋糕飲餐酒卻長壽　養生靠一獨特秘訣

英女王逝世｜英國女王伊利沙白二世與世長辭，她的靈柩預計從臨終蘇格蘭「巴爾莫勒爾堡」，週二移往倫敦白金漢宮，19日喪禮前在西敏寺停靈，隨後安葬於聖喬治教堂，隨着女王離世，不為人知的小秘密也曝光，像是女王餐前必飲酒、每天必吃朱古力蛋糕，但也有獨特的長壽養生秘訣。



女王在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡辭世，代號名為「獨角獸行動」的移靈計劃也啟動，周日靈柩預計移往蘇格蘭首都愛丁堡的荷里路德宮，接着遊行至聖吉爾斯大教堂，週二抵達倫敦白金漢宮，週三在西敏寺停靈。

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True Royal TV創辦人Nick Bullen：「會有約1600人員在後面，遊行隊伍預計約半英里長，若從白金漢宮到西敏寺，葬禮規模想必非常盛大。」為期4天供民眾瞻仰，19日葬禮後女王遺體將安葬於聖喬治教堂，與已故親王菲臘長眠，而女王臨終地點巴爾莫勒爾堡，實際上有重要意義。

CNN記者Nic Robertson：「巴爾莫勒爾堡對女王極具意義，不像其他城堡這裏有山川景觀，能在這裏釣魚健行和騎馬等，是她可以放鬆的地方。」這裏女王擁有和菲臘親王獨舞的快樂回憶，學者表示在這裏她才能做自己。CNN記者：「前首相貝理雅（Tony Blair）自傳提到，當他去巴爾莫勒爾堡拜訪女王，女王還會自己洗碗戴上手套洗碗盤，這個地方情感上對女王非常重要。」

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隨着女王離世，私下不為人知的那一面也曝光，養生的女王實際上餐前都會飲酒，而且每天都吃朱古力蛋糕；但她也相當養生，每週一天「蔬果日」、注重防曬，獨特步行法改善駝背助消脂。

除此之外女王事實上還有不少特權，儘管二戰時加入軍隊、開過汽車和貨車，卻從來沒拿過駕照，出國也不用護照，每年過兩次生日，甚至犯法也不會被逮捕，不過女王相當自律。

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英國前駐美外交官員Sir Kim Darroch：「女王非常了解外交政策，知識相當廣泛也隨時都跟上時事，若官員沒有做好功課很容易被女王發現。」貴為一國之君的她卻有着幽默的反差感，也讓英國人津津樂道。

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