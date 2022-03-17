《名偵探柯南 萬聖節的新娘》舉行「理想的新娘」投票　誰是第一

為紀念 4/15 動畫電影《名偵探柯南 萬聖節的新娘》在日上映，舉行了人氣投票企劃「名偵探柯南 理想的新娘～My ideal bride～」，票選的對象是《名偵探柯南》中登場的 38 位女性角色，獲得第一名的角色將會由青山剛昌老師特別繪製插圖，並在活動網站上公布。
參加投票需要購買電影卡預售票，投票後則可以獲得插畫家 loundraw 繪製的《名偵探柯南 萬聖節的新娘》三款劇照概念桌布。
《名偵探柯南 萬聖節的新娘》角色人氣投票，佔據你心中第一位的是誰？
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