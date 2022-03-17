《名偵探柯南 萬聖節的新娘》舉行「理想的新娘」投票　誰是第一

為紀念 4/15 動畫電影《名偵探柯南 萬聖節的新娘》在日上映，舉行了人氣投票企劃「名偵探柯南 理想的新娘～My ideal bride～」，票選的對象是《名偵探柯南》中登場的 38 位女性角色，獲得第一名的角色將會由青山剛昌老師特別繪製插圖，並在活動網站上公布。



參加投票需要購買電影卡預售票，投票後則可以獲得插畫家 loundraw 繪製的《名偵探柯南 萬聖節的新娘》三款劇照概念桌布。

《名偵探柯南 萬聖節的新娘》角色人氣投票，佔據你心中第一位的是誰？

+ 7

延伸閱讀：線上射擊新作《GUNDAM EVOLUTION》預告片 除對戰外更可6v6隊戰▼▼▼

+ 14

延伸閱讀：《數碼暴龍：絕境求生》遊戲再度延期 黑暗成人向風格機迷超期待▼▼▼

+ 18

【本文獲「gamebase」授權轉載，繼續閱讀原文按此。】