小豬羅志祥扮女人唱新洗腦歌《買冬瓜》在泰國爆紅　泰媒：很可愛

羅志祥（小豬）過去曾因為捲入桃色風波，導致演藝事業陷入低潮，不過他靠着驚人意志力，加上獨特的幽默能力，一回歸就立刻獲得好評，這次他還化身「胞妹」朱碧石推出新單曲《買冬瓜》，透露：「朱碧石沉寂的這幾年，其實人都在泰國留學；因為看她實在太久沒跟大家見面，於是我邀請她來當我在高雄演唱會的嘉賓，所以她準備了新作品要獻給這些年一直支持她的粉絲們，敬請期待。」而同時也曝光為何朱碧石比自己紅的原因。



《買冬瓜》靈感來自17年前羅志祥為了偶像劇《鬥魚》因而首度遠赴泰國宣傳，為了更融入當地，他努力學習泰文，一開始除了從大家熟知的問候語「三碗豬腳」入門，小豬接下來更邊學邊自創泰文搞笑諧音記憶法，延續至今創作了這首歌。

而「買冬瓜」翻譯成中文是「不要害怕」；歌詞中不斷重複的「買米」、「買菜」則分別是「沒有」、「不是」的意思，整首歌相當洗腦，一推出就造成轟動（點擊放大瀏覽）：

+ 16

羅志祥也突然發現，朱碧石比自己紅，他想了一夜，終於想到為什麼朱碧石比我紅了？他自嘲說：「因為她沒有負面新聞。」一句話展現他獨特的幽默感。

不僅如此，朱碧石《買冬瓜》這首歌，還登上泰國媒體《Matichon Online》（民意報）報道：「最近，有1個可愛的綽號小豬的羅志祥，43歲來自台灣歌手和演員，他發布了新的歌曲，它有一種泰國的氣息，很融入泰國曲風，可以說泰國人唱起來並不難，加上歌詞用泰語寫的，以國語發音去讓聽眾熟悉了解，非常抓耳也很有記憶點，讓人一聽就忘不掉。」

而《買冬瓜》YouTube下方的留言也出現很多泰文留言，羅志祥更在自己的臉書以泰文跟粉絲互動，「我真的很喜歡泰國。我喜歡泰國的美食和文化。謝謝你們喜歡我的音樂。謝謝大家」。

▼點擊圖輯觀看泰媒報道與網民留言▼

+ 4

延伸閱讀：

等了20年！林俊傑無預警宣布「喜訊」 甜喊：開啟新的篇章

【本文獲「TVBS」授權轉載。】