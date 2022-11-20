Pokémon朱紫｜員工急請4日假純粹為打機　老闆秒批准獲網民激讚

《Pokémon》系列新作《Pokémon 朱／紫》（寶可夢 朱／紫）18號發售，玩家心情都很興奮，有人為了第一時間展開新冒險，特別向公司請了4天假，老闆也同意了。



日本藝人松丸亮吾也是作家、遊戲製作人，目前為謎語人株式會社的代表董事。他日前在Twitter曬出員工請假申請單，寫著請假日期為自11月18日開始至11月21日，理由則是「《寶可夢 朱／紫》發售後要出發去帕底亞地區（寶可夢世界的地區，朱／紫的舞台）探險」，松丸亮吾爽快批准比讚，還表示自己也要休假了。

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