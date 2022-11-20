Pokémon朱紫｜員工急請4日假純粹為打機 老闆秒批准獲網民激讚
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
《Pokémon》系列新作《Pokémon 朱／紫》（寶可夢 朱／紫）18號發售，玩家心情都很興奮，有人為了第一時間展開新冒險，特別向公司請了4天假，老闆也同意了。
日本藝人松丸亮吾也是作家、遊戲製作人，目前為謎語人株式會社的代表董事。他日前在Twitter曬出員工請假申請單，寫著請假日期為自11月18日開始至11月21日，理由則是「《寶可夢 朱／紫》發售後要出發去帕底亞地區（寶可夢世界的地區，朱／紫的舞台）探險」，松丸亮吾爽快批准比讚，還表示自己也要休假了。
【圖輯】《Pokémon 朱／紫》全新小精靈超可愛！點圖放大看遊戲畫面及有什麼新寶可夢👇👇👇
+15
Pokemon 朱/紫攻略｜坐騎取得＆能力解鎖方法 加速／衝浪／爬山Pokemon 朱/紫攻略｜早期賺錢方法 輕鬆買精靈球捉寵｜SwitchPokemon 朱/紫｜GU寶可夢冬裝上市｜謎擬Q冷衫耿鬼雙色衛衣最吸引Pokemon朱/紫攻略｜太晶化比卡超｜搶先購買存檔連動特典入手教學Pokemon朱/紫攻略｜玩前必知7件事 新戰鬥系統、開放世界｜SwitchPokemon 朱/紫攻略｜雙版本限定精靈一覽表｜Switch寶可夢
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】