嫌錢腥？愛爾蘭男年薪近100萬元「返工呻悶」控告公司

「錢多事少離家近，位高權重責任輕」，是許多人夢寐以求的工作。但在愛爾蘭卻有一名男子，因為上班內容太無聊，整天只需要發發郵件就可以下班，其餘時間「愛幹嘛就幹嘛」，即使他年薪12.1萬歐元（約99.3萬港元），都質疑公司是在懲罰他，讓他無法發揮他的價值，一狀將公司告上法院。



據《愛爾蘭廣播公司》報道，米爾斯（Mills）在愛爾蘭鐵路公司（Iarnród Éireann）擔任財務經理，2014年他在一場聽證會上擔任證人提供對公司不利的證據，並對某些會計事項提出質疑後，從此工作內容銳減，甚至被排除在公司會議和培訓機會之外，阻礙了他面試更高職位的表現。

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米爾斯現在每週只需進辦公室3天，且完全沒事可做，「我會在上午10點上班，一邊看報紙一邊吃三文治」，接着10點半開始回覆電子郵件，「如果信箱裏有的話」。進公司的日子，米爾斯會在11點半左右外出午餐，再到公司附近散步1至2小時，「如果無事可做，我也會直接回家」。

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但這看似很輕鬆的工作內容卻讓米爾斯非常不滿，質疑自己是被秋後算帳，「公司不會派給我跟工作相關的內容，我也沒有同事的通訊方式。」儘管他現在年薪高達12萬1000歐元，但這卻讓他非常不快樂，直說上班實在太無聊、在這份工作中找不到成就感，無法發揮自己的價值，一狀將公司告上法院，目前該案也在審理中。

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