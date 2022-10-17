提神穴位｜返工返學提不起勁？提神醒腦必備4穴道這樣按恢復活力

上班經常覺得勞累、無法集中精神、記憶力不佳、打呵欠、懶洋洋提不起勁嗎？



疲勞是人體正常的生理反應，通常只要經過適當睡眠和休息，就能恢復活力。如果你當下就非常需要提神，除了喝咖啡外，按摩穴道也是個好選擇，可以帶動身體氣血循環，達到提神醒腦的效果。

提神醒腦必備4大穴道 （按圖了解👇👇👇）

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提神必備4大穴道

1. 百會穴：兩耳向上交會至頭頂處。

2. 風池穴：腦後兩側斜方肌旁的凹陷處。

3. 合谷穴：位於第一、二掌骨之間，也就是俗稱的「虎口」。

4. 足三里穴：膝蓋骨外側下方凹陷往下約4指寬。



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按摩穴道的方式

可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩。在穴位按摩3-5分鐘後，換另一穴位。按摩途中如產生不適，請停止動作。

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- 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。

- 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。

- 點按：用手指，來點按穴位。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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