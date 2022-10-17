提神穴位｜返工返學提不起勁？提神醒腦必備4穴道這樣按恢復活力
撰文：Heho健康
出版：更新：
上班經常覺得勞累、無法集中精神、記憶力不佳、打呵欠、懶洋洋提不起勁嗎？
疲勞是人體正常的生理反應，通常只要經過適當睡眠和休息，就能恢復活力。如果你當下就非常需要提神，除了喝咖啡外，按摩穴道也是個好選擇，可以帶動身體氣血循環，達到提神醒腦的效果。
提神醒腦必備4大穴道 （按圖了解👇👇👇）
+13
提神必備4大穴道
1. 百會穴：兩耳向上交會至頭頂處。
2. 風池穴：腦後兩側斜方肌旁的凹陷處。
3. 合谷穴：位於第一、二掌骨之間，也就是俗稱的「虎口」。
4. 足三里穴：膝蓋骨外側下方凹陷往下約4指寬。
相關文章：疲倦｜缺鈣不吃早餐飲水少常疲累10原因 牛油果番薯提神點只咖啡👇👇👇
+18
按摩穴道的方式
可用按壓、指揉、點按的方式來進行穴道按摩。在穴位按摩3-5分鐘後，換另一穴位。按摩途中如產生不適，請停止動作。
相關文章：瞓晏覺｜每日15分鐘午睡避失眠 日專家推介3大飲品助提神排毒👇👇👇
+5
- 按壓：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓。
- 指揉：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動。
- 點按：用手指，來點按穴位。
睡眠不足｜熬夜後身體總是疲累？3招補元氣10分鐘午睡助回復精力睡眠｜睡滿8小時還是很疲勞？肝、腎或腸胃3器官影響疲勞狀況職場健康｜上班族久坐增患病風險？醫生教這樣做遠離心血管風險瑜伽動作｜後彎動作5大好處 延展脊椎改善背痛紓緩上班族疲勞紓壓｜眼睛酸澀焦慮失眠！上班族5大困擾 攝取鈣、鎂能幫助放鬆【職場健康】長期便秘、頭暈、血色差注意！不適或由「痔瘡」造成
延伸閱讀：
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」