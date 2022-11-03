謹記「返工只為賺錢」　面對公司苛索　抱3個原則做好本份就算

打工原本是為了找錢過自己嚮往的生活，但不知道從何時起，工打着打着，就變成了人生的全部。工作的壓力、老闆的命令和同事之間的摩擦填滿了人生的全部時間，打工換來的就是所有的工作負面壓力填滿了我們的人生。



如果你開始發現，上班的負面能量，開始毒害你所有的生活，打工已經從「解決生活問題的方案」，變成「生活中的主要目的」，那麼趕快調整一下自己的心態，人一生的時間有限，打工就打工，不要用力過頭。

不是鼓勵大家躺平，但以下原則或能讓你從職場負能量中走出來：（按圖了解）

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1. 公司雜項完成就好

工作時，難免會被分派到一些不屬於自己工作崗位的雜務瑣碎事。這些除了正常工作範圍的雜務瑣碎，正常完成就好，無需要用力過猛做到完美，這樣日後你只會讓你的上司日後給你分派更多的雜務瑣碎。記得，在自己的工作崗位，探索對自己有利的工作內容和範圍就好。累積和自己領域相關的經驗和內容，才是打工人的王道。

2. 停止自我感動

一部份公司會為了讓員工給公司賣命賣力而對員工進行洗腦式操作，製造出「成就感」的氛圍，讓你覺得自己在這個環境是被認可的。當你進入這個「成就」與「認可」的夢中，最後獲益的大贏家肯定是公司坐等收錢的老闆們！

3. 不糾結於公司人際關係

辦公室戰爭耗時又耗力，不要太糾結辦公室的人際關係，同事間最主要的角色和功能就是傳遞工作訊息和工作上的配合。同事之間，所有工作上的溝通到位即可，點到為止，不要要對對方的情緒過多的揣測。

總結，打工時就是記得，我不是來找家庭溫暖和認可的，而是來賺錢的，也不是來交朋友的，所以大可不必為職場人際關係傷神。我今天來打工，是做工，換錢，然後回到我自己的生活中花錢換嚮往的生活！請老闆別和我談理想，理想很貴，所以打工賺錢來買！

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