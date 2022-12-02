世界盃日本逆轉勝西班牙　岸田文雄發文祝賀　球迷洗版倡全國放假

【世界盃】日本12月2日凌晨在小組賽最終戰擊敗強敵西班牙，成功以分組第1晉級16強，而日本此次世界盃屢次跌破眾人眼鏡，更創下多項紀錄，引發熱議。



Twitter熱搜榜上同時也被世界盃相關詞條佔據，包含「日本勝利」、「晉級16強」、「世界盃」等，還有大批日本網友向首相岸田文雄喊話，在這個重要的日子，應該盡快宣布全國放假。

日本先前對上哥斯大黎加一戰以0比1吞敗，儘管教頭森保一出面道歉，但球隊仍然遭到痛罵，日本網友甚至紛紛開始「尋找戰犯」。

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沒想到2日凌晨對上強敵西班牙，卻爆冷門獲勝，成功晉級16強賽。最令人驚訝的是，在西班牙戰中，日本全場的控球率僅17.7%，是世界盃目前的最低紀錄，在如此劣勢中，仍成功逆轉贏球。

獲勝消息傳回日本後，舉國同慶，就連首相岸田文雄也發文祝賀。

點擊放大瀏覽岸田文雄貼文原文及日本網民的留言：

岸田寫道：「戰勝西班牙！恭喜國家隊以分組第1在世界盃成功晉級！森保教頭、各位選手在極大的壓力下，在這場最為重要的戰役中留下完美的結果。我衷心向各位的奮鬥致上最高敬意。同時我也想與國民一同分享晉級的喜悅。」

不僅如此，岸田文雄也親自致電日本足協會長田嶋幸三表達感謝與祝賀之意。對此，日本網友在喜悅之餘，也不斷呼籲首相岸田文雄宣布全國放假，一同歡慶這個值得紀念的日子。

事實上，Twitter就有網友表示，由於日本成功晉級16強，公司主動宣布放假。也有網友直言，雖然公司沒有放假，但是他已經決定「自己替自己放假」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】